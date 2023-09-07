سلطة الطيران تنظم دورة عن إدارة المخاطر في مجال النقل الجوي

كتب- محمد عبيد:

نظمت سلطة الطيران المدني دورة تدريبية تحت عنوان "إدارة المخاطر في النقل الجوي" بالتنسيق والتعاون مع المنظمة العربية للطيران المدني.

واستمرت فعاليات الدورة على مدار يومين بمقر السلطة بالقاهرة؛ بحضور خالد عنتر، خبير النقل الجوي بالمنظمة العربية للطيران، وبمشاركة ممثلين من عدة دول عربية وإفريقية: ليبيا والمغرب وموريتانيا ومصر .

أدار الدورة التدريبية الدكتور حسن محمد، أستاذ الإدارة الاستراتيجية، وهدفت الدورة إلى التركيز على موضوعات جديدة تسهم في تمكين المشاركين من الاطلاع على أحدث الإجراءات وأفضل الأساليب في التعامل على مواجهة الأزمات والكوارث.

كما تضمنت كيفية تفادي حدوث الأزمات والأساليب العلمية لمواجهة تلك المخاطر، وتقديم الحلول السريعة والفعالة في مجال النقل الجوي على كل المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

وسلم الملاح هشام عبد الباسط، رئيس الإدارة المركزية للنقل الجوي، الشهادات للمتدربين.

جدير بالذكر أن هذه الدورة التدريبية تندرج في إطار التنسيق الدائم بين سلطة الطيران المدني والمنظمة العربية للطيران، والتي تتضمن تنظيم عدة دورات تدريبية وورش عمل من أجل تحقيق المصلحة المشتركة لجميع الدول الأعضاء بالمنظمة في مجال التدريب وتبادل الخبرات لجميع الكوادر البشرية العاملة في مجال النقل الجوي بالدول العربية.

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