أصدقاء السوء.. الحشيش الأكثر تعاطيًا في أول 8 أشهر من 2023

كتب- محمد نصار:

استعرضت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تقريرا عن مجهودات الخط الساخن للصندوق "16023" خلال أول 8 أشهر من عام 2023 حيث تم تقديم الخدمات العلاجية لعدد 116 ألفا و66 مريضا "جديد ومتابعة" منهم 11909 مرضى من أبناء المناطق المطورة "بديلة العشوائيات، الأسمرات، المحروسة، اسطبل عنتر، أهالينا، حدائق أكتوبر، أهالينا، حي الضواحي ببورسعيد".

وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي،وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية.

وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 95.80% بينما بلغت نسبة الإناث 4.20%، بما يشير إلى تزايد الثقة لدى الإناث في الخط الساخن لتلقي العلاج من الإدمان في سرية تامة، حيث تردد المرضى على المراكز العلاجية التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن رقم "16023" وعددها 28 مركزا بـ17 محافظة حتى الآن.

وجار الإعداد لافتتاح مركزين جدد في محافظتي قنا والجيزة، بجانب أنه جار إنشاء مراكز علاجية بمحافظات "دمياط والشرقية وسوهاج وأسوان"، ومن المقرر افتتاح هذه المراكز خلال العام الجاري.

وأضافت وزيرة التضامن أن محافظة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى طبقا لأكثر المكالمات الواردة للخط الساخن حيث بلغت نسبتها 27.34%، تليها محافظة الجيزة بنسبة 15.32%، ويرجع ذلك إلى ارتفاع التعداد السكاني وسهولة الاتصال والقرب المكاني للمستشفيات المتعاونة مع الخط الساخن لراغبي العلاج.

في حين جاءت أكثر وسيلة التعارف على الخط الساخن "16023" لعلاج الإدمان "الإنترنت" من خلال مجهودات التوعوية عبر الصفحة الرسمية لصندوق مكافحة الإدمان، يليه التلفزيون ثم المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام المختلفة.

وأوضح الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن بيانات المتصلين بالخط الساخن خلال أول 8 أشهر من عام 2023، كشفت أن التعاطي كان في سن مبكرة.

وتبين أن نسبة 38.33% بدأوا التعاطي من سن 15 سنة حتى 20 سنة، وأن نسبة 37.84% بدأوا من سن 20 سنة حتى 30 سنة، بينما جاء في سن أقل من 15 سنة نسبة 13.30%، وأن أكثر مواد التعاطي الحشيش، حيث احتل المرتبة الأولى طبقا لأكثر أنواع المخدرات بالنسبة للنتائج الخاصة بالخط الساخن بنسبة 37.09%.

في حين يأتي تعاطي الهيروين في المرتبة الثانية بنسبة 35.78%، يليه الترامادول بنسبة 20.73%، والتعاطي المتعدد "تعاطي أكثر من مادة مخدرة"، بينما جاءت المخدرات التخليقية "الاستروكس والفودو والبودر والشابو" بنسبة 16.53%.

ولفت إلى أن مصادر الاتصالات كانت المريض نفسه بنسبة يليه الأم ثم الأشقاء، مما يسفر عن تزايد الثقة في خدمات الخط الساخن من قبل المرضى ومما يزيد من نسبة التعافي وتقليل حالات الانتكاسة وأيضا الأم مما يدل على ارتفاع الوعي الأسري في الاكتشاف المبكر لمرض الإدمان وخلق الدافع لدى الأبناء للعلاج.

وأضاف عمرو عثمان أن العوامل الدافعة للتعاطي وفقا لنتائج الخط الساخن جاءت في المقدمة: أصدقاء السوء وحب استطلاع ومشاكل أسرية والتفكك الأسري ووهم علاج المشاكل الصحية وإدمان أحد أفراد الأسرة، ولذلك ينفذ صندوق مكافحة الإدمان العديد من البرامج والأنشطة التوعوية ويستهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات لدى البعض من كون المخدرات تساعد على التركيز ونسيان الهموم وغيرها من المفاهيم الخاطئة، كما يتم أيضا عقد دورات تدريبية للمتعافين من الإدمان ضمن برنامج "مودة" الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية.

كما جاءت العوامل الدافعة للعلاج: الخسائر المادية وضياع الصحة ومشاكل أسرية والخوف على الأبناء ووفاة أحد الأقارب ومشاكل في العمل وضغوط الأهل نظرة المجتمع ومشاكل دراسية ومشاكل نفسية وتحسين الصورة والتفكير في المستقبل والتعرض لحادث بسبب المخدرات.

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