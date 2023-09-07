يبدأ بالمحافظات.. عضو "أمناء الحوار الوطني" يطالب بتحديد عام للثقافة
كتب- إسلام لطفي:
قال جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن مصر تفردت في مبدعيها ومثقفيها، مؤكدًا أن هذا أمر ثابت عبر التاريخ ولم يستطع أحد أن يغيِّر هويتها رغم الاحتلال.
وأضاف الكشكي، خلال كلمته في الحوار الوطني، اليوم الخميس: دعم الإبداع هو الدواء القوي لتقوية مناعة المجتمع المصري ضد أي صدامات.
واقترح أن تتضمن التوصيات تحديد عام للثفافة يبدأ من أطراف الدولة المصرية والمحافظات ويستمر وينتشر ويتوافق مع المقترح الذي عُرض عن أهمية السينما في المحافظات.
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