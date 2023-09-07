إعلان

BBC

يبدأ بالمحافظات.. عضو "أمناء الحوار الوطني" يطالب بتحديد عام للثقافة

02:46 م الخميس 07 سبتمبر 2023

الحوار الوطني

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- إسلام لطفي:

قال جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن مصر تفردت في مبدعيها ومثقفيها، مؤكدًا أن هذا أمر ثابت عبر التاريخ ولم يستطع أحد أن يغيِّر هويتها رغم الاحتلال.

وأضاف الكشكي، خلال كلمته في الحوار الوطني، اليوم الخميس: دعم الإبداع هو الدواء القوي لتقوية مناعة المجتمع المصري ضد أي صدامات.

واقترح أن تتضمن التوصيات تحديد عام للثفافة يبدأ من أطراف الدولة المصرية والمحافظات ويستمر وينتشر ويتوافق مع المقترح الذي عُرض عن أهمية السينما في المحافظات.​

سوق مصراوى

أمناء الحوار الوطني تحديد عام للثقافة جمال الكشكي دعم الإبداع

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزير الإنتاج الحربي يبحث مع سفير كوريا الجنوبية تعزيز التعاون المشترك
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market