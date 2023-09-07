الحوار الوطني.. رئيس "المصنفات الفنية" يطالب بإنشاء جهاز للملكية الفكرية والتصنيف العمري

كتب- إسلام لطفي:

أكد الدكتور خالد عبد الجليل، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية ورئيس المركز ​القومي للسينما، أنه توجد مشكلات في السينما، مشددا على أن الدولة تتخذ خطوات جادة في الفترة الحالية للعمل على حلها ودعم القطاع السينمائي والدرامي.

وأضاف "عبد الجليل" خلال كلمته بلجنة الثقافة والهوية الوطنية المندرجة ضمن المحور المجتمعي بالحوار الوطني، أن عقل صناعة السينما هو في العالم كله هو وجود مركز سينمائي لإخراج محتوى هادف يعالج مشكلات على أرض الواقع في الشارع المصري.

وذكر "عبد الجليل" أن رئاسة الوزراء شكلت لجنة عليا لإنشاء قطاع للسينما يتولى كل ما له علاقة بالسينما، مطالبا بسرعة تنفيذه للحفاظ على الكيان السينمائي وتواجده بقوة في العالم.

كما طالب بوجود لجنة عليا لتسهيلات التصاريح للفيلم المصري والأجنبي وتسهيل كل ما يتعلق بالأماكن وإيجارها.

وطالب أيضا رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، بضرورة وجود جهاز يحافظ على الملكية الفكرية والتصنيف العمري.​