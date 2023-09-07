الحوار الوطني.. محمود فوزي: الـ10 أعوام الأخيرة شهدت أكبر تمكين للشباب
كتب- إسلام لطفي:
أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن التركيبة السكانية في مصر أغلبها من الشباب.
وأضاف فوزي، خلال كلمته في لجنة الشباب ومناقشة التمكين السياسي للشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية في الحوار الوطني، أن الشباب هم الطاقة والأمل والقوة، مؤكدا أن الحوار الوطني يعول كثيرا على مشاركة الشباب والاستماع لوجهة نظرهم.
وأشار رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني إلى أن النائب أحمد فتحي، مقرر لجنة الشباب بالحوار، مارس كل الضغوط للسماح لأكبر عدد من الشباب بالمشاركة، وأصر على ذلك، وكان جادا لخدمة الملف هو ومساعده الكاتب الصحفي زكي القاضي لإخراجه في أبهى صورة.
وقال إن الـ10 سنوات الأخيرة شهدت أكبر تمكين للشباب على مدار عقود، وهو ما لمسه في ملفات كثيرة جدا، موجها الشكر والتقدير لوزارة التعليم العالي على التيسيرات التي قدمتها للحوار الوطني للسماح لأكبر عدد ممكن من المشاركة وكذلك أيضا وزارة التربية والتعليم.
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