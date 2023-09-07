الزراعة: علاج وفحص أكثر من 6500 رأس ماشية مجانا بدمياط

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة عن تدشين قافلة بيطرية بمحافظة دمياط من يوم 2 لـ7 سبتمبر 2023 لعلاج مواشي صغار المزارعين والمربيين.

وقال الدكتور مصطفى فاضل، مدير معهد التناسليات الحيوانية، إن القافلة كانت بالتعاون بين المعهد ومديرية الطب البيطري وصندوق التأمين على الماشية معاهد الثروة الحيوانية بالمركز.

وأضاف أنه تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار بعدد 577 حالة وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لعدد 1180 وعلاج الطفيليات الدخلية لعدد 1762 حالة وتم عمل 25 عملية جراحية وتحصين 803 بالتحصينات غير السيادية وتم تجريع أغنام لعدد 739 ورش 1448 حيوانا بعدد إجمالي 6534 حالة لدى 1984 مستفيدا من صغار الفلاحين ومربي الماشية.

واستقبلت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الدكتور مصطفى فاضل، رئيس معهد بحوث التناسليات الحيوانية بالهرم، حيث تناول اللقاء الذي حضره الدكتور إيهاب شكري، مدير مديرية الطب البيطري، متابعة جهود المعهد في إطلاق قوافل بيطرية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بدأت مطلع هذا الأسبوع وتستمر حتى اليوم الخميس بعدد من قرى مراكز الزرقا وكفر البطيخ وكفر سعد وفارسكور ودمياط.

وأشادت "محافظ دمياط" بالجهود التي حققتها القوافل لتقديم خدمات الكشف والعلاج بالمجان على الماشية وخدمات التوعية لصغار المربيين والتدريب للأطباء البيطريين، معربة عن تطلعها لاستمرار تلك القوافل التي يتم تنفيذها سنويا بالمحافظة.

وتم عقد ندوة لـ89 من أطباء المديرية والأطباء الممارسين للمهنة من خارج المديرية والمتدربين على هامش القافلة بعنوان: التحديات التي تواجه الثروة الحيوانية وسبل مجابهتها.

واستمع الدكتور مصطفى فاضل، للمشاكل التي تجابه أطباء العمل الحقلي في المضمار الحكومي والعمل الخاص وتم طرح الحلول من واقع الأبحاث التطبيقية والخبرات الحقلية مما أدى إلى توضيح الحلول وإيجاد آليات عملية قابلة للتطبيق في ظل التحديات التي تجابه التطبيق في الحقل وذلك في إطار تفعيل الدور الرائد لمعهد بحوث التناسليات الحيوانة في خدمة الثروة الحيوانية المصرية ضمن منظومة العمل المتكامله لمعاهد الثروة الحيوانية بمركز البحوث الزراعية.​