السبكي: تعاون مرتقب مع شركة أجنبية لإنشاء مراكز تميز لاكتشاف وعلاج الهيموفيليا

كتب- أحمد جمعة:

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، الدكتور هيوجو هاجن، الممثل الأول لشركة باير ورئيس القسم القطري لباير الشرق الأوسط؛ لمناقشة سبل تبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك في مجال الرعاية الصحية.

يأتي ذلك على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في العاصمة الإدارية الجديدة، في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر الجاري.

وناقش اللقاء، تعزيز التعاون بين الهيئة العامة للرعاية الصحية وشركة باير في مجالات الاكتشاف المبكر وعلاج مرضى الأورام والكُلى، وتطبيق أحدث أساليب التدريب لمقدمي الخدمة الصحية، بهدف خلق قدرات طبية من المتخصصين، ويهدف هذا التعاون أيضًا إلى إنشاء مراكز تميز لاكتشاف وعلاج الهيموفيليا وأمراض الدم بمحافظات القناة.

وأكد السبكي، أهمية التعاون مع باير، مشيرًا إلى أنه نجحت هيئة الرعاية الصحية من خلال نموذج الشراكات الدولية في إطلاق 30 مبادرة صحية إضافية بمحافظات التأمين الصحي الشامل بدون تحميل الموازنة أعباء مالية.

وتابع السبكي: أنه نستهدف توسيع قاعدة التعاون مع الشركاء الدوليين لبناء القدرات ونقل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات الطبية والتقنيات الحديثة، مشيرًا إلى أن الشراكة مع باير خطوة هامة نحو تعزيز الرعاية الصحية، وتحقيق تقدم ملموس في مجال الصحة في مصر والمنطقة.

ومن جانبه، أعرب الدكتور هيوجو هاجن، عن سعادته بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية، متابعًا: أن الشراكة مع كيان صحي ناجح كهيئة الرعاية المصرية يساعدنا في تحقيق رؤيتنا في توفير أفضل وأحدث العلاجات لمرضانا، ومشيرًا إلى السعي لنشر مراكز تميز لعلاج وتشخيص أمراض الدم، ولافتًا إلى أن مجمع الإسماعيلية الطبي مؤهل ليكون أول مركز في مصر، معربًا عن أمله في أن يسفر هذا التعاون عن تحسين الرعاية الصحية، وتعزيز الوصول إلى خدمات عالية الجودة للمرضى.