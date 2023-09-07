الرقابة الصحية تشارك في جلسة علمية عن التغيرات المناخية بالمؤتمر الدولي للصحة

كتب- أحمد جمعة:

شارك الدكتور السيد العقدة، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، في جلسة علمية بعنوان "بناء أنظمة الرعاية الصحية المستدامة والقادرة على مواجهة التغيرات المناخية من أجل المستقبل".

جاء ذلك على ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية 2023 المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واستعرض العقدة خلال الجلسة، الدور المحوري الذي تقوم به الهيئة في دفع أجندة استدامة جودة الرعاية الصحية بمصر، في إطار الرؤية الدولية للتخلص من الكربون بأنظمة الرعاية الصحية، من خلال إصدار دليل متطلبات التميز للمنشآت الصحية الخضراء والمستدامة والذي يتضمن حزمة من المعايير مثل القيادة الفعالة، وكفاءة استخدام الطاقة، والتحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة، والمنشآت الخضراء المستدامة، بهدف التوجه نحو نظام صحي مرن ومقاوم للتغيرات المناخية.

وأشاد المشاركون بالجلسة، بالخطوات المصرية نحو اتخاذ إجراءات ملموسة للتحرك نحو بناء أنظمة مستدامة بالقطاع الصحي، والتأكيد على ضرورة تعزيز تبادل الخبرات المستمرة والتخطيط وتنفيذ المبادرات بما يتسق مع التزامات برنامج الصحة COP26، بالإضافة إلى تطبيق معايير المستشفيات الخضراء.