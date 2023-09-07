وزير الصحة يبحث التعاون في مجال التعليم الطبي مع شركة بريطانية
كتب- أحمد جمعة:
استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، المدير العام لشركة (GMCSI) للاستشارات الطبية بالمملكة المتحدة، "هيلين فيذرستون"، على هامش فعاليات افتتاح المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، والذي يعقد في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتناول الاجتماع بحث فرص التعاون بين شركة (GMCSI) والمجلس الصحي المصري، في مجال التعليم الطبي المهني.
وناقش الوزير إمكانية إبرام مذكرة تفاهم مع الجانب البريطاني في تقديم التدريبات للفرق الطبية المصرية، وتطوير اختبارات منح التراخيص الطبية المصري لتتوافق مع معايير المملكة المتحدة.
وأكد الجانبان أهمية العمل معًا في إنشاء قاعدة بيانات متطورة لمقدمي الرعاية الصحية، وضمان التطوير المهني المستمر، وكذلك ضمان أخلاقيات العمل لمقدمي الرعاية الصحية.
حضر اللقاء، الدكتور محمد لطيف، رئيس مجلس المجلس الصحي المصري، والدكتور حاتم عامر، معاون وزير الصحة للعلاقات الدولية، والدكتورة سوزان الزناتي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية.
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