"صحة النواب" تشيد بقدرة المنظومة الصحية المصرية على رصد الأمراض الفيروسية

كتب- نشأت علي:

أعلن الدكتور محمد سليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان، اتفاقه مع تصريحات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، التي أكد فيها أن مصر تمتلك نظام ترصد قويا لرصد الأمراض الفيروسية والمعدية مما يجعلها تتنبأ بأي مشاكل صحية قد تحدث مستقبلا، مشيدا بقدرة المنظومة الصحية المصرية في هذا المجال.

وقال "سليم" في بيان اليوم، إن الدعم الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي للقطاع الصحي المصري الحكومي الخاص جعل المنظومة الصحية المصرية بجميع مؤسساتها تحقق نجاحات كبيرة وغير مسبوقة في مواجهة فيروس كورونا، مؤكدا أن مصر كان لها دورها الكبير والإيجابي والمبهر في مساندة ودعم العديد من دول العالم لمواجهة فيروس كورونا.

وطالب الدكتور محمد سليم، الحكومة بالاستمرار في تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي لدعم ومساندة القطاع الصحي مع تقديم جميع الحوافز التشجيعية لمستثمري القطاع الخاص الوطني في كل المشروعات داخل قطاعي الصحة والدواء، مؤكدا أن القطاع الخاص الصحي أصبح له دوره الإيجابي والكبير في دعم ومساندة جهود الحكومة بكل الملفات والقضايا المتعلقة بتطوير وتحديث المنظومة الصحية والدوائية.

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