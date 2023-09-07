بشروط محددة.. الإسكان: مهلة شهرين لاستلام قطع الأراضي السكنية الصغيرة شاملة "بيت الوطن"

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق على منح مهلة لمدة شهرين من تاريخ الإعلان بالجرائد اليومية، لاستلام قطع الأراضي السكنية الصغيرة، شاملة أراضي "بيت الوطن"، الساري تخصيصها، أو التي تم إلغاؤها لعدم الاستلام.

جاء ذلك تيسيرا من الهيئة على المواطنين، ومنحهم فرصة لاستلام قطع الأراضي المخصصة لهم.

وأوضح وزير الإسكان، أن المهلة التي وافق عليها مجلس إدارة الهيئة، تأتي وفق الشروط التالية:

- سريان مهلة التنفيذ، والتي تبدأ من تاريخ جاهزية الأرض للاستلام.

- أن تكون قطعة الأرض شاغرة ولم يتم طرحها أو تخصيصها للغير.

- التنازل عن أي قضايا مرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة في هذا الشأن.

- سداد أي مبالغ مستحقة على قطعة الأرض من تاريخ جاهزية الأرض للاستلام محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.

وأشار الوزير، إلى أنه لا يترتب على هذه التيسيرات أي ترحيل للأقساط، ولا تسري هذه التيسيرات على قطع الأراضي السكنية الصغيرة التي تم إعادة التعامل عليها بالأسعار المعمول بها حاليا وتم السداد، كما لا تسري هذه التيسيرات على أراضي "ابني بيتك"، وألا يكون قد تم استرداد المبالغ المُسددة لحساب قطعة الأرض.

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