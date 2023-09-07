متحدث "العمل": الوزارة تسعى لتوفير فرص عمل للشباب وتدريبات بجميع التخصصات
كتب- محمد أبو بكر:
قال عبدالوهاب خضر، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة العمل، إن الوزارة تسعى جاهدة لتوفير فرص عمل للشباب في مختلف التخصصات، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية متعددة.
وأضاف "خضر" في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، أن التدريبات التي توفرها وزارة العمل تكون بشكل مجاني على مُختلف المهن القائمة بسوق العمل.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل، أنه في الوقت الحالي يجب على الشباب التأقلم وسط الظروف المحيطة واحتياجات سوق العمل، والاهتمام بـ تعلم كل المهارات المطلوبة، والمهن المتواجدة حتي يجد لنفسه فرص بسوق العمل.
وأشار خضر، إلى أن الوزارة تعقد ندوات وتوعي الشباب دائماً بالعمل الحر والحقوق والواجبات المتعلقة به، وأن الجامعات التكنولوجية في الوقت الحالى أصبحت من المتطلبات التي تؤهل الشباب لسوق العمل، وأنه يجب السعي حتي الوصول للقمة.
سوق مصراوى
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