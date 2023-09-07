التنبيه على الفرق بين العنف والتحرش.. "العمل": ندوة للتوعية بـ "المساواة بين الجنسين

كتب - محمد أبو بكر:

كشفت وزارة العمل في بيان صادر عنها تلقته من مديرية العمل بمحافظة الغربية، عن تنظيم ندوة توعوية نظمتها وحدة المساواة والتمكين الاقتصادي للمرأة وتأمين بيئة العمل، وذلك بمقر شركة سبينيس للمواد الغذائية فى مول طنطا بالمنطقة اللوجستية، حضرها 12 عامل وعاملة، تناولت عدد من الموضوعات عن أهداف وحدة المساواة والتمكين الاقتصادي للمرأة، ودور المرأة المصرية فى تنمية الأسرة، وتطوير العمل.

وأوضح احمد القللى، مدير مديرية العمل بالغربية وفق بيان الوزارة، أنه جرى خلال الندوة التأكيد على مبدأ تكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، والقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة ، والتي تعيق ترقى النساء ووصولها إلى المناصب العليا في الشركات.

كما أوضح عرض القرارات الوزارية رقم 43 و 44، الخاصة بتشغيل النساء، والتنبيه على الفرق بين العنف والتحرش داخل بيئة العمل، وشرح أنواع مخاطر العمل، وطرق الوقاية منها، فى ظل التغيرات المناخية الحالية، مما يؤثر على صحة وسلامة العاملين فى بيئة العمل، وعلى إنتاجية الفرد العامل.