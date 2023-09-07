رئيس "الفنون التشكيلية" يكشف لمصراوي تفاصيل الموسم الجديد للقطاع

كتب- محمد شاكر:

أكد الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه يعمل الآن على استكمال برنامج الأنشطة الخاص بالموسم الجديد الذي يبدأ شهر سبتمبر وينتهي مع بداية الصيف المقبل.

وقال قانوش: جهزنا مجموعة كبيرة من الفعاليات في كل القاعات الرئيسية وبالفعل انتهينا من برنامج المعارض الفردية في القاعات الرئيسية، بعدما طرحنا جميع القاعات وتقدم عدد كبير من الفنانين وقمنا بتشكيل لجنة لاختيار الأفضل، وسيتم إعلان الجدول النهائي خلال أسبوع.

وأضاف قانوش: أما جدول مراكز الفنون، مثل الجزيرة ومركز الفنون وعائشةوفهمي وغيرها فسيعلن عنه خلال أسبوع، ونقوم بعمل بيان مجمع بكل أنشطة برامج مراكز الفنون.

وتابع قانوش: هناك أنشطة نمطية لابد من إقامتها كل عام مثل المعرض العام وصالون الشباب وغيرهما، وحتى هذه الأنشطة قمنا بدراستها بشكل تفصيلي لتلافي أي سلبيات الدورات الماضية.

ولفت قانوش إلى أن الموسم القادم سيكون مختلفا من ناحية طريقة تقديمها والافتتاحات والمعايير التي نعمل عليها والشفافية وغيرها.