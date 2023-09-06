نائب محافظ الجيزة يتفقد طرق وشوارع بأوسيم ويوجه بسرعة الانتهاء ومراعاة الجودة

كتب- محمد أبو بكر:

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، المراكز والمدن والشوارع المدرجة ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بمدينة أوسيم، في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وشدد الشهابي وفق بيان صادر عن محافظة الجيزة، برفع الإشغالات والالتزام بخط التنظيم، ووضع خطة العمل المناسبة؛ لإتمام عملية تركيب بلاط الانترلوك وفقا للجدول الزمني المحدد.

وتابع النائب، أعمال التجهيز ورفع مطابق الصرف الصحي؛ تمهيدا لبدء أعمال تركيب بلاط الانترلوك لعدد ٩ مناطق بمدينة أوسيم وهي كالآتي: ( المسجد الكبير - وسط البلد - مسجد الثلاثة - درب الشاهد - درب عاصي - السوق - درب بطيخ - سيدي عمر)

كما شدد الشهابي على، رفع معدلات التنفيذ مع الإنتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة، وتابع خطة إعادة الشئ لأصله بشوارع مدينة أوسيم.

وتفقد أعمال تركيب بلاط الانترلوك بشارع الفكرية بعزبة عبد الحميد نصر بعد أن تم الانتهاء من إدخال الغاز الطبيعي،مشددا بسرعة الانتهاء من الأعمال مع مراعاة الجودة في التنفيذ رافق نائب المحافظ خلال جولته الميدانية فرج عبد العاطي رئيس مركز أوسيم ومسؤولي مديرية الطرق والشركات المنفذة للأعمال.