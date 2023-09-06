إعلان

BBC

رئيس "القناة للكهرباء" يتابع أعمال توصيل التيار لمشروع الريف المصري بجنوب سيناء

11:16 م الأربعاء 06 سبتمبر 2023
  • عرض 17 صورة
    المهندس سامي عرفة خلال زيارة تفقدية لقطاع كهرباء جنوب سيناء
  • عرض 17 صورة
    المهندس سامي عرفة خلال زيارة تفقدية لقطاع كهرباء جنوب سيناء
  • عرض 17 صورة
    المهندس سامي عرفة خلال زيارة تفقدية لقطاع كهرباء جنوب سيناء
  • عرض 17 صورة
    المهندس سامي عرفة خلال زيارة تفقدية لقطاع كهرباء جنوب سيناء
  • عرض 17 صورة
    المهندس سامي عرفة خلال زيارة تفقدية لقطاع كهرباء جنوب سيناء
  • عرض 17 صورة
    المهندس سامي عرفة خلال زيارة تفقدية لقطاع كهرباء جنوب سيناء
  • عرض 17 صورة
    المهندس سامي عرفة خلال زيارة تفقدية لقطاع كهرباء جنوب سيناء
  • عرض 17 صورة
    المهندس سامي عرفة خلال زيارة تفقدية لقطاع كهرباء جنوب سيناء
  • عرض 17 صورة
    المهندس سامي عرفة خلال زيارة تفقدية لقطاع كهرباء جنوب سيناء
  • عرض 17 صورة
    المهندس سامي عرفة خلال زيارة تفقدية لقطاع كهرباء جنوب سيناء
  • عرض 17 صورة
    المهندس سامي عرفة خلال زيارة تفقدية لقطاع كهرباء جنوب سيناء
  • عرض 17 صورة
    المهندس سامي عرفة خلال زيارة تفقدية لقطاع كهرباء جنوب سيناء
  • عرض 17 صورة
    المهندس سامي عرفة خلال زيارة تفقدية لقطاع كهرباء جنوب سيناء
  • عرض 17 صورة
    المهندس سامي عرفة خلال زيارة تفقدية لقطاع كهرباء جنوب سيناء
  • عرض 17 صورة
    المهندس سامي عرفة خلال زيارة تفقدية لقطاع كهرباء جنوب سيناء
  • عرض 17 صورة
    المهندس سامي عرفة خلال زيارة تفقدية لقطاع كهرباء جنوب سيناء
  • عرض 17 صورة
    المهندس سامي عرفة خلال زيارة تفقدية لقطاع كهرباء جنوب سيناء
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب - محمد صلاح:

قام المهندس سامي عرفة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناه لتوزيع الكهرباء بزيارة تفقدية لقطاع كهرباء جنوب سيناء استهلها بتفقد موزع تكبر مشروع تنموي زراعي تقوم الدولة به في جنوب سيناء وهو مشروع الريف المصري لزراعة 25000 فدان ثم تفقد بعد ذلك إنشاء خطوط الجهد المتوسط داخل المشروع.

وطالب رئيس الشركة خلال زيارته بضرورة الانتهاء من تجهيز الطرق داخل المشروع حتى تتمكن الشركة من الانتهاء من تركيب كافة خطوط الجهد المتوسط، كما طالب بتنفيذ كافة الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية والعالمية على أن يتم تجهيز الأعمده على الأرض قبل زراعتها والبدء فورا في شد أسلاك الجهد المتوسط للخطوط التي تم زراعتها، مؤكدا ضرورة وضع جدول زمني محدد لانتهاء من كافة الأعمال خلال شهر واحد.

حضر الزيارة عددا من مسؤولي الريف المصري بجنوب سيناء وعدد من قيادات شركة القناة لتوزيع الكهرباء.

سوق مصراوى

المهندس سامي عرفة رئيس القناة للكهرباء توصيل التيار لمشروع الريف المصري جنوب سيناء مشروع تنموي زراعي

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
رئيس "زراعة الشيوخ": استضافة مصر للمؤتمر الدولي للصحة يؤكد اهتمامها بتحديات القضية السكانية
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

تسرق أرصدة وبيانات العملاء.."حماية المستهلك" يحذر من صفحة على "فيسبوك"