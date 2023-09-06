رئيس "القناة للكهرباء" يتابع أعمال توصيل التيار لمشروع الريف المصري بجنوب سيناء

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كتب - محمد صلاح:

قام المهندس سامي عرفة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناه لتوزيع الكهرباء بزيارة تفقدية لقطاع كهرباء جنوب سيناء استهلها بتفقد موزع تكبر مشروع تنموي زراعي تقوم الدولة به في جنوب سيناء وهو مشروع الريف المصري لزراعة 25000 فدان ثم تفقد بعد ذلك إنشاء خطوط الجهد المتوسط داخل المشروع.

وطالب رئيس الشركة خلال زيارته بضرورة الانتهاء من تجهيز الطرق داخل المشروع حتى تتمكن الشركة من الانتهاء من تركيب كافة خطوط الجهد المتوسط، كما طالب بتنفيذ كافة الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية والعالمية على أن يتم تجهيز الأعمده على الأرض قبل زراعتها والبدء فورا في شد أسلاك الجهد المتوسط للخطوط التي تم زراعتها، مؤكدا ضرورة وضع جدول زمني محدد لانتهاء من كافة الأعمال خلال شهر واحد.

حضر الزيارة عددا من مسؤولي الريف المصري بجنوب سيناء وعدد من قيادات شركة القناة لتوزيع الكهرباء.