العمل: إطلاق مبادرة"سلامتك تهمنا" لنشر السلامة والصحة المهنية بالمنيا

كشفت وزارة العمل في بيان صادر عنها تلقته من مديرية العمل بمحافظة المنيا، عن إطلاق مبادرة "سلامتك تهمنا "؛ لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالمنشآت بمختلف القطاعات، داخل مصنع المتحدة لتجفيف الحاصلات الزراعية بالمنطقة الصناعية ، وكذلك تسليم 150 عقد عمل لـ سيدات من أبناء المحافظة؛ للعمل بمصنع الجيزة للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية بمدينة المنيا الجديدة.

وأوضح محمد صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا وفق تقرير الوزارة، أن الندوة تناولت شرح موضوعات المبادرة من أجل خلق بيئة عمل أمنة، وحماية العنصر البشري من الإصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل؛ لمنع تعرضهم للحوادث والإصابات والأمراض المهنية، والحفاظ على مُقـومات العنصر المادي المتمثل في المنشآت وما تحتويه من أجهزة ومعدات من التلف والضياع نتيجة للحوادث.

وأشار صلاح، أنه ألقى محاضراتها الكيميائي عبدالله خفاجي الموجه بإدارة السلامة والصحة المهنية، بالاشتراك مع المهندس أحمد عبد الشافي، مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بالمنيا الجديدة، بالإضافة إلى تسليم عقود العمل لسيدات بمصنع للملابس الجاهزة في إطار خطة الوزارة والمديرية للتدريب من أجل التشغيل، ودمج المتدربين خريجي الدورات التدريبية التي تنفذها المديرية في مجال التفصيل والخياطة في سوق العمل لتخفيض نسبة البطالة وتوفير فرص عمل لائقة لهم منشآت القطاع الخاص.