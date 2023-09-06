يُحتفل به لمدة 17 يوما.. البابا تواضروس يهنئ بعيد النيروز
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كتب- محمد أبو بكر:
هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني، أبناءه بمناسبة عيد النيروز، عيد الشهداء ورأس السنة القبطية ١٧٤٠ للشهداء.
ولفت قداسته خلال تهنئته لأبنائه بمناسبة عيد النبروز، إلى أننا نحتفل بهذه المناسبة لمدة ١٧ يومًا.
جاء ذلك في بداية عظة قداسته بـ اجتماع الأربعاء الأسبوعي، الذي أقيم بكنيسة القديس الأنبا أبرآم في شارع زين العابدين بالإسكندرية.
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