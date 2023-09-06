العمل: تعزيز علاقات العمل بمصنع سكر أرمنت والاستماع لمطالب الإدارة والعمال لتنفيذها

كتب - محمد أبو بكر:

كشفت وزارة العمل في بيان صادر عنها تلقته من مديرية العمل بمحافظة الأقصر، إلى نجاحها في تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية بمصنع سكر أرمنت، وعددهم 200 عاملا، والاستماع إلى مطالبهم المشروعة والتفاوض مع مسؤولي المصنع لتلبيتها، وعودة العاملين إلى مواقع عملهم وسير العملية الإنتاجية.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الانتاجية من أصحاب أعمال وعمال ، لضمان عدم توقف عجلات الإنتاج ، والالتزام بأحكام القانون والحقوق والواجبات التي شرعها لتوفير مناخ عمل آمن.

وأفاد الدكتور هشام عبد الله مدير مديرية العمل بالأقصر وفق تقرير الوزارة، أنه قام بتشكيل لجنة من مدير مكتب التفتيش العمالي عيد عبد الفتاح، والمهندسة نجاح النجار مسؤول الإتصال النقابي، وعبد النبى حسين نائب رئيس الاتحاد للنقابات العمالية، والتوجه لمقر المصنع، وحث العاملين علي أن يكون هناك تفعيل لدور النقابيين ممثليهم لخلق مناخ متوازن بين أطراف العملية الإنتاجية ، ودفع عجلة الإنتاج.