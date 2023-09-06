بالإسم.. خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

كتب - محمد صلاح:

أعلنت الشركة القابضة للكهرباء، تيسيرات جديدة للمواطنين كى يتثنى لهم الاستعلام عن فاتورة الكهرباء خطوة بخطوة باسم كل مشترك وفقا لشركة التوزيع التابع لها المواطن، حيث يرغب العديد من المشتركين في جميع أنحاء شركات توزيع الكهرباء بمعرفة الآليات التي يجب اتباعها.

ويستعرض«مصراوى» خلال السطور التالية كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم، على النحو التالي:

يمكن الإستعلام عن فاتورة الكهرباء للمشتركين بالاسم، من خلال الخطوات التي حددتها شركة التوزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة للكهرباء والطاقة المتجددة، ومعرفة قيمة الإستهلاك للفاتورة الشهرية بعد الدخول علي الرابط التالي من هنا:

الخطوة الأولى:

يقوم المشترك بالضغط على قسم الخدمات.

الخطوة الثانية:

يقوم المشترك بالضغط على خانة اختيار الاستعلام عن الفواتير المباشرة.

الخطوة الثالثة:

يقوم المشترك بكتابة البيانات الخاصة به للتأكد منها الاسم بالكامل - المحافظة التابع لها العميل والرقم القومي المكون من 14 رقم، بالإضافة لرقم العداد المكون من 10 أرقام.

الخطوة الرابعة:

الضغط على «استعلام».