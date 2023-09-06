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BBC

حرارة شديدة وطقس جاف.. تحذير من الأرصاد بِشأن حالة الجو غدا الخميس

09:43 م الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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    طقس شديد الحرارة
  • عرض 7 صورة
    طقس شديد الحرارة
  • عرض 7 صورة
    طقس شديدة الحرارة
  • عرض 7 صورة
    طقس شديد الحرارة
  • عرض 7 صورة
    طقس شديد الحرارة
  • عرض 7 صورة
    طقس شديدة الحرارة
  • عرض 7 صورة
    طقس شديد الحرارة
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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان رسمي لها، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة الخميس 7-9-2023، والأحوال الجوية المتوقعة.

وأضافت الأرصاد في بيانها، أن حالة الطقس ودرجات الحرارة الخميس 7-9-2023، يسودها ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة على كل الأنحاء، وطقس شديد الحرارة جاف نهاراً على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة ليلاً على أغلب الأنحاء.

وأوضحت الهيئة، أن تفاصيل الطقس والأحوال الجوية المتوقعة الخميس، تشهد شبورة مائية من 4 إلى 7 صباحاً تقريباً، على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى الوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة.

وأعلنت وجود فرص ضعيفة لتكون أتربة عالقة نهاراً على مناطق من القاهرة الكبري، والوجه البحري، وشمال الصعيد على فترات متقطعة. و نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

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طقس شديد الحرارة رطوبة أمطار رياح درجات الحرارة الأرصاد الجوية طقس جاف

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