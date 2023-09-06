العمل: تسجيل وحصر جديد للعمالة غير المنتظمة بالأسكندرية

كشفت وزارة العمل في بيان صادر عنها، أن إدارة العمالة غير المنتظمة بمديرية العمل بمحافظة الإسكندرية قامت بحصر وتسجيل جديد لعمالة غير منتظمة بمواقع عمل مختلفة بمرافق التجمع العمراني لمشروع صواري غرب كارفور.

وأضافت الوزارة وفق بيانها، أن هذا المشروع يُعد من المشروعات التابعة للشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق التى يجرى تنفيذها، لشمول تلك الفئة ضمن منظومة الرعاية الاجتماعية والصحية التي توفرها المديرية ، وكذلك عقد ندوة توعية لهم بمقر العمل حول كل مستحقاتهم وحقوقهم التي كفلها لهم القانون.

وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بالتوسع في تسجيل العمالة غير المنتظمة بالمشروعات المختلفة بالمحافظة؛ لتوفير الحماية والرعاية اللازمة لها والتي تقدمها المديرية بشكل دورى للمسجلين في قواعد بياناتها.

وأشارت العمل، أنه وفقاً لـ محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية، تم حصر عدد 90 عاملا من موقع العمل، ويأتي ذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بالعمالة غير المنتظمة لحمايتها ورعايتها صحياً واجتماعياً ضمن مبادرة حياة كريمة لجميع العمال.

وقامت المديرية بتشكيل لجنة تقوم بحصر العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة؛ تمهيداً لتسجيلهم بقاعدة بيانات مديرية العمل وشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية والتأمينية المتوفرة,

ونوه كمال إلى أن المديرية، مستمرة في أعمالها لحصر وتسجيل تلك الفئة وتغطيتها ضمن المنظومة الإلكترونية التي أعدتها الوزارة لذلك؛ لحمايتهم من المخاطر اليومية التي يتعرضون لها في أماكن العمل المختلفة، من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية وإدارة العمالة غير المنتظمة التابعة.