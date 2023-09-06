ذروة ارتفاعات الحرارة تبدأ غدًا.. الأرصاد تكشف موعد تحسن الطقس

كتبت -داليا الظنيني:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ارتفاع درجات الحرارة اعتبارًا من اليوم الأربعاء في معظم مناطق الجمهورية، نتيجة لتأثير الكتل الهوائية القادمة إلى مصر، لافتة إلى أن هذه الكتل الهوائية صحراوية وتأتي من مناطق شديدة الحرارة في شبه الجزيرة العربية، وستؤثر على الحالة الجوية في البلاد.

وأضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة ستكون يومي الخميس والجمعة، حيث ستصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة إلى 39 مئوية، وفي السواحل الشمالية ستصل إلى 36 درجة مئوية، ومع ذلك ستكون نسبة الرطوبة منخفضة.

وأكدت غانم أنه من المتوقع أن يكون الجو شديد الحرارة خلال فترة النهار في معظم مناطق الجمهورية، وارتفاع درجات الحرارة سيستمر حتى يوم الاثنين، ومع يوم الثلاثاء ستبدأ درجات الحرارة في العودة إلى المعدل الطبيعي.

وأوضحت أنه من المحتمل أن يكون هناك رياح وأتربة غدًا، نظرًا لأننا في فترة انتقالية من الصيف إلى الخريف، وقد تحدث تقلبات في حالة الطقس.