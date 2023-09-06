كتبت -داليا الظنيني:

كشف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب، آخر تطورات أسعار الذهب عالميا ومحليا.

وقال "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، إنه هناك تراجع فى أسعار الذهب عالميا وفي مصر أيضا، لافتا إلى أن أسعار الأوقية تراجعت من 1950 جنيها إلى 1918 جنيهًا

وأضاف أن سعر الذهب تراجع 20 جنيهًا ليسجل 2200 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 17800 جنيها،مشيرا إلى أن الأسعار تعتبر مواتية كون الذهب يعتبر زينة وخزينة.

وأشار فرج إلى أن سعر الذهب حاليا يعتبر مناسبا وليس بعيدا عن السعر العالمي، مبينا أن مبادرة زيرو جمارك أثرت بقوة في تراجع الأسعار.

وأوضح أن وزارة التموين، تقدمت بطلب لمجلس الوزراء لتمديد مدة المبادرة باعتبارها كان لها فوائد كبيرة، منوها إلى أن انضمام مصر لـ بريكس يقوي العملة المحلية ويساعد في تراجع الذهب والدولار.