حدث في 8 ساعات| موعد ذروة الموجة الحارة وأبرز قرارات الاجتماع الأسبوعي للحكومة

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، وفاة 3 وإصابة أخرين في انهيار عقار حدائق القبة، وإعلان قرارات اجتماع الحكومة الأسبوعي، و الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس الحار وموعد الذروة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

وفاة 3 وإصابة آخرين في انهيار عقار حدائق القبة

قال بيان صادر عن محافظة القاهرة، إن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، تابع عمليات رفع أنقاض العقار المنهار بحدائق القبة موجهًا مديرية التضامن الاجتماعي بصرف الإعانات العاجلة اللازمة للمتضررين من حادث الانهيار.

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مدبولي يعود من نيروبي ويترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي

عاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، إلى مطار القاهرة الدولي، من العاصمة الكينية "نيروبي"، عقب مشاركته في اجتماعات قمة أفريقيا للمناخ التي عقدت تحت عنوان "تحفيز النمو الأخضر وحلول تمويل المناخ لأفريقيا والعالم".

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الموجة بدأت.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس الحار وموعد الذروة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تبدأ في الارتفاع من اليوم الأربعاء، وحتى منتصف الأسبوع المقبل، حيث تكون أعلى من المعدلات الطبيعية لمثل هذا التوقيت.

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تفاصيل استقبال الرئيس السيسي وزير خارجية اليابان

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "يوشيماسا هاياشي" وزير خارجية اليابان، بحضور سامح شكري وزير الخارجية.

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إذا كنت تمتلك هذا العداد الكهربائي.. استبدله فورا

ينشر "مصراوي"، صورة العداد الكهربائي، (الآي سي)، التي صدرت تعليمات عاجلة بشأنه من شركات الكهرباء، بضرورة تغييره واستبداله، بعد أن ثبت وجود بعض العيوب التقنية بالإضافة لسهولة اختراقها.

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وزارة الصحة: 17% زيادة في معدل الإصابة بالأمراض النفسية

كشف الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشؤون مبادرات الصحة العامة، عن زيادة معدل الإصابة بالأمراض النفسية في مصر بنحو 17%.

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عمل حر ومشروعات صغيرة.. تفاصيل حملة "العمل" الإعلامية للتواصل مع الشباب -يناير 2024

أعلنت وزارة العمل، اليوم الأربعاء، بدء تنفيذ الحملة الإعلامية لتوعية المواطنين بدور "الوزارة" والخدمات التي تقدمها، مع مطلع شهر يناير المُقبل، والتركيز على بعض الملفات؛ ومنها فرص العمل، ورعاية العمالة غير المنتظمة، وتعيين ذوي الهمم، والتدريب المهني ومخاطر الهجرة غير الشرعية، وتوعية الراغبين في العمل في الداخل والخارج بحقوقهم وواجباتهم، وحماية الشباب من الشائعات، والصفحات والرسائل الوهمية التي تخُص خدمات "الوزارة" المتنوعة وفي كل المجالات.

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رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعيين محمد مسعود رئيسا للمركز القومي لبحوث

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قراراً بتعيين الدكتور محمد مسعود السعداوي رئيساً للمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وذلك خلفاً للدكتور خالد الذهبي الذي بلغ سن التقاعد .

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معلومات الوزراء: 266.8 مليون دولار قيمة صادرات قطاع الأدوية في 2022

أكد الدكتور محمود خليفة، المدير التنفيذي للإدارة العامة للمتابعة الخارجية بـ"مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار" بمجلس الوزراء، أن مصر تمضي نحو توطين صناعة الدواء عبر التوسع في إنشاء وتطوير المراكز البحثية الطبية، وتحفيز إنشاء الصناعات الدوائية وهيكلة بيئتها التنظيمية، والتوجه نحو تصنيع الخامات الدوائية لزيادة المكون المحلي وتنمية إمكاناته التصديرية ومهارات كوادره.

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توزيع 20 ألف قطعة من الملابس والمستلزمات المدرسية على الأسر الأولى

ينظم صندوق تحيا مصر، على مدار اليوم وغدا الخميس، معرضًا بمحافظة أسيوط، يضم 20 ألف قطعة متنوعة من الملابس والأحذية والإكسسوارات ولعب الأطفال، فضلًا عن توزيع الحقائب المدرسية بها كافة مشتملاتها من الأدوات والمستلزمات المدرسية، من أجل التيسير وتسهيل الأعباء على أولياء الأمور مع اقتراب العام الدراسي الجديد، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "دكان الفرحة".

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حصول 251 منشأة فندقية و9 يخوت يحصلون على شهادات الاستدامة البيئية..

قال بيان صادر عن وزارة السياحة والآثار، إنها تتابع مدى حصول المنشآت الفندقية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية على شهادات الاستدامة البيئية، والتي تفيد قيامها بتطبيق كافة اشتراطات الممارسات الخضراء والصديقة للبيئة وفقاً لمفهوم السياحة المستدامة.

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قرارات الحكومة في اجتماعها الأسبوعي

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الادارية على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص 3 قطع أراض مملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية مركز إدكو بمحافظة البحيرة، وذلك لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية، لاستخدامها في إقامة مأخذ وممر و محطة تخفيض الغاز.

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فرص عمل.. وظائف برواتب تبدأ من 3 آلاف جنيه بمحافظة بني سويف

كشفت مديرية العمل في بيان صادر عنها تلقته من مديرية العمل بمحافظة بني سويف، عن توفير 28 فرصة عمل في شركة الماسة لإعادة تدوير الورق، وشركة أنجل بيست إيجيبت بمنطقة الصناعات المتوسطة بشرق النيل.

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