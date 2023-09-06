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مؤسسة أونا للصحافة والإعلام تنعى والد الزميلة بهيرة فودة

07:15 م الأربعاء 06 سبتمبر 2023

مؤسسة أونا للصحافة والإعلام تنعى والد الزميلة بهير

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تنعى مجموعة أونا للصحافة والإعلام وفاة والد الزميلة بهيرة فودة، بقسم الفن، وتتقدم المجموعة وجميع العاملين فيها بخالص التعازي للزميلة، ولعائلتها الكريمة، وتدعو الله أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

سوق مصراوى

مؤسسة أونا للصحافة والإعلام قسم الفن بهيرة فودة

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