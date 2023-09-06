مؤسسة أونا للصحافة والإعلام تنعى والد الزميلة بهيرة فودة
تنعى مجموعة أونا للصحافة والإعلام وفاة والد الزميلة بهيرة فودة، بقسم الفن، وتتقدم المجموعة وجميع العاملين فيها بخالص التعازي للزميلة، ولعائلتها الكريمة، وتدعو الله أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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