صورة من المستشفى.. الداعية أشرف الفيل يتعرض لأزمة صحية مفاجئة
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
تعرض الداعية الإسلامي الدكتور أشرف الفيل لأزمة صحية مفاجئة، نقل على إثرها لأحد المستشفيات.
ونشرت الصفحة الرسمية للدكتور أشرف الفيل، صورة له ممدا على سرر داحل أحد المستشفيات معقلة:"يرقد الشيخ الدكتور أشرف الفيل بالمستشفى، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة بعد حلقة الثلاثاء اسأل مع دعاء، وهو يرجو من حضرتكم الدعاء له بتمام الشفاء".
والشيخ أشرف الفيل هو أحد علماء الأزهر الشريف، ويعد ضيفا دائما ببرنامج "اسأل مع دعاء" على قناة النهار، وبرنامج "لعلهم يفقهون" الذي يقدمه الداعية الشيخ خالد الجندي على قناة دي إم سي.
سوق مصراوى
-
لمواجهة الطقس الحار.. أقوى مروحة لصيف 2023 بأسعار تبدأ من 299 جنيهاتفاصيل
-
تبدأ من 115 جنيها.. أسعار زجاجات المياه واللانش بوكس في الأسواقتفاصيل
-
بقسط يبدأ من 67 جنيها.. أفضل تلفزيون LED HD بإمكانيات حديثةتفاصيل
-
عروض رجوع المدارس.. خصومات تصل لـ40% على الأدوات المكتبيةتفاصيل
-
أهم فوائد الشيكولاتة وأفضل أنواعها تبدأ من 35 جنيهاتفاصيل
-
قبل الدراسة.. أحدث موضة لأحذية الأطفال بخصم 20%تفاصيل
فيديو قد يعجبك: