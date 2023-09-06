صورة من المستشفى.. الداعية أشرف الفيل يتعرض لأزمة صحية مفاجئة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:​

تعرض الداعية الإسلامي الدكتور أشرف الفيل لأزمة صحية مفاجئة، نقل على إثرها لأحد المستشفيات.

ونشرت الصفحة الرسمية للدكتور أشرف الفيل، صورة له ممدا على سرر داحل أحد المستشفيات معقلة:"يرقد الشيخ الدكتور أشرف الفيل بالمستشفى، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة بعد حلقة الثلاثاء اسأل مع دعاء، وهو يرجو من حضرتكم الدعاء له بتمام الشفاء".

والشيخ أشرف الفيل هو أحد علماء الأزهر الشريف، ويعد ضيفا دائما ببرنامج "اسأل مع دعاء" على قناة النهار، وبرنامج "لعلهم يفقهون" الذي يقدمه الداعية الشيخ خالد الجندي على قناة دي إم سي.