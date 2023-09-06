"الغضبان" يناقش استعدادات مهرجان بورسعيد لتصوير ومراقبة الطيور المهاجرة

بورسعيد - طارق الرفاعي:

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، مسئولي هيئة تنشيط السياحة ومكتب وزارة السياحة ببورسعيد، لاستعراض ومناقشة استعدادات تنفيذ مهرجان بورسعيد لتصوير ومراقبة الطيور المهاجرة، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار مُمثلة في الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، وبالتعاون مع إدارة محمية أشتوم الجميل، والجمعية المصرية لحماية الطبيعة، والجمعية المصرية لمصوري الحياة البرية.

ويوجه المهرجان دعوة مفتوحة مجانية لعشاق الطبيعة والحياة البرية ومراقبة أسراب الطيور المهاجرة، والمصورين الهواة والمحترفين، للتصوير داخل محمية أشتوم الجميل وداخل أكبر بحيرة مائية طبيعية في مصر "بحيرة المنزلة" والتي سُجل بها أكثر من 200 نوع من الطيور المقيمة أو المهاجرة والنادرة، وجرى رصد ما يزيد عن 500 ألف طائر بالبحيرة، أشهرها الفلامينجو والبجع والطيور الخواضات والبلشونات والزرزور والسمان والنوارس واللقالق، وغيرها.

واستعرض محافظ بورسعيد مقترحات تنفيذ مهرجان مراقبة الطيور المهاجرة في نسخته الثانية، والذي من المقرر أن ينطلق في الفترة من 29 نوفمبر حتى 5 ديسمبر القادم، إذ جرى مناقشة كافة الآليات والتنسيقات اللازمة لتنفيذ المهرجان على أعلى مستوى، مؤكدًا على تقديم كامل الدعم اللوجسيتي والمادي اللازم لتنفيذ عمل مُشرف يليق بالمستوى الحضاري لمحافظة بورسعيد.