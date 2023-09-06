مشوار بليغ حمدي الفني في أوبرا الإسكندرية.. غدا

كتب- محمد شاكر:

تحيى دار الأوبرا المصرية ذكرى الموسيقار الراحل بليغ حمدى خلال الحفل المقام بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام في الثامنة والنصف مساء غد الخميس ٧ سبتمبر على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

يتضمن البرنامج مختارات من أعمال العبقري الراحل تستعرض مشواره الفنى منها قولوا لعين الشمس، تخونوه، على قد ما حبينا، زى العسل، بيقولو توبى، موعود، طاير يا هوا، ميتى اشوفك، العيون السود، حبيبتى من تكون، ألف ليلة وليلة وميدلى بليغ من اعداد قائد الحفل المايسترو علاء عبد السلام.

ويؤدي هذه الأعمال عدد من نجوم الأوبرا وهم: وائل أبو الفتوح، محمد الخولى، أيمن مصطفى، السيد وهب الله، شمس ابراهيم، دعاء رجب، ولاء طلبة ومروة حمدى.

يشار إلى أن بليغ حمدى ولد في 7 أكتوبر عام 1931 وأتقن عزف آلة العود في سن التاسعة، التحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقي (معهد الموسيقي العربية حاليا) وبدأ حياته الفنية كمغنى حيث سجل 4 أغانى بالإذاعة المصرية ثم اتجه للتلحين واشتهر عام 1957 عندما قدم أول ألحانه لعبد الحليم حافظ (تخونوه)، بعدها تعاون مع نجوم الطرب المصريين والعرب منهم أم كلثوم، وردة ، فايزة أحمد، شادية، نجاة، صباح ، ميادة الحناوى ، عزيزة جلال ، على الحجار ، هانى شاكر ، محمد رشدى ، سميرة سعيد ولطيفة ، تميزت ألحانه بالبساطة والسهولة وتعددت ألقابه منها ملك الموسيقى ولحن الشجن، توفى في 12 سبتمبر 1993 عن عمر يناهز 62 عاما تاركاً ثروة فنية من الالحان لجميع الألوان الغنائية التى تنوعت بين الرومانسية والوطنية والقصائد واغاني الأطفال والابتهالات الدينية ومنها الحانه للشيخ سيد النقشبندى وأشهرها مولاي.