إعلان

BBC

وزارة الصحة: 17% زيادة في معدل الإصابة بالأمراض النفسية

01:44 م الأربعاء 06 سبتمبر 2023
  • عرض 12 صورة
    فعاليات المؤتمر الدولي للصحة والسكان والتنمية
  • عرض 12 صورة
    فعاليات المؤتمر الدولي للصحة والسكان والتنمية
  • عرض 12 صورة
    فعاليات المؤتمر الدولي للصحة والسكان والتنمية
  • عرض 12 صورة
    فعاليات المؤتمر الدولي للصحة والسكان والتنمية
  • عرض 12 صورة
    فعاليات المؤتمر الدولي للصحة والسكان والتنمية
  • عرض 12 صورة
    فعاليات المؤتمر الدولي للصحة والسكان والتنمية
  • عرض 12 صورة
    فعاليات المؤتمر الدولي للصحة والسكان والتنمية
  • عرض 12 صورة
    فعاليات المؤتمر الدولي للصحة والسكان والتنمية
  • عرض 12 صورة
    فعاليات المؤتمر الدولي للصحة والسكان والتنمية
  • عرض 12 صورة
    فعاليات المؤتمر الدولي للصحة والسكان والتنمية
  • عرض 12 صورة
    فعاليات المؤتمر الدولي للصحة والسكان والتنمية
  • عرض 12 صورة
    فعاليات المؤتمر الدولي للصحة والسكان والتنمية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب - أحمد جمعة:
كشف الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشؤون مبادرات الصحة العامة، عن زيادة معدل الإصابة بالأمراض النفسية في مصر بنحو 17%.

جاء ذلك خلال جلسة مناقشة الاستراتيجية الوطنية الصحية، على هامش فعاليات المؤتمر الدولي للصحة والسكان والتنمية، الأربعاء.

وأوضح أن أسباب الوفيات في مصر، يأتي على رأسها الأمراض غير السارية بنسبة 86%، وعلى رأسها أيضاً أمراض القلب.

وأشار إلى أن سرطان الثدي يأتي في المرتبة الأولى من نسب الوفيات من الأورام.

وقال حساني إن مصر حققت طفرة في معدل الإعاشة بفضل تبني منظومة التطعيمات، وخفض معدل وفيات الأمهات.

وأشار إلى أن مصر تستحق أن يكون لديها خارطة طريق للمنظومة الصحية ويكون هناك وضوح للرؤية بكافة القطاعات المرتبطة بالصحة.

سوق مصراوى

الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة الأمراض النفسية وزارة الصحة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الصحة تعقد جلسة حوارية حول التغلب على إعاقات الأطفال وتأهيل المرضى
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market