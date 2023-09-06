وزارة الصحة: 17% زيادة في معدل الإصابة بالأمراض النفسية

الصحة تعقد جلسة حوارية حول التغلب على إعاقات الأطفال وتأهيل المرضى

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كتب - أحمد جمعة:

كشف الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشؤون مبادرات الصحة العامة، عن زيادة معدل الإصابة بالأمراض النفسية في مصر بنحو 17%.

جاء ذلك خلال جلسة مناقشة الاستراتيجية الوطنية الصحية، على هامش فعاليات المؤتمر الدولي للصحة والسكان والتنمية، الأربعاء.

وأوضح أن أسباب الوفيات في مصر، يأتي على رأسها الأمراض غير السارية بنسبة 86%، وعلى رأسها أيضاً أمراض القلب.

وأشار إلى أن سرطان الثدي يأتي في المرتبة الأولى من نسب الوفيات من الأورام.

وقال حساني إن مصر حققت طفرة في معدل الإعاشة بفضل تبني منظومة التطعيمات، وخفض معدل وفيات الأمهات.

وأشار إلى أن مصر تستحق أن يكون لديها خارطة طريق للمنظومة الصحية ويكون هناك وضوح للرؤية بكافة القطاعات المرتبطة بالصحة.