"الرعاية الصحية" تكشف تفاصيل الأولوية الأولى للاستراتيجية الوطنية للسكان

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، إن الأولوية الأولى في الاستراتيجية الوطنية للسكان، تتضمن تعزيز النظم الصحية نحو التغطية الصحية الشاملة وتعزيز الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية ذات الجودة طبقا للمعايير.

أضاف خلال جلسة مناقشة الاستراتيجية الوطنية للسكان، على هامش فعاليات المؤتمر الدولي للصحة والسكان والتنمية، الأربعاء، أن تلك الأولوية تتضمن توسيع وتعزيز نظام التأمين الصحي الشامل في مصر، والتأكد من أن القوى البشرية العاملة في مجال الرعاية الصحية مناسبة وملائمة للغايات المرجوة.

وأوضح أن الأولوية الأولى تتضمن كذلك التوسع في تطبيق نماذج الرعاية الصحية الأولية والتغطية الصحية الشاملة، مع تعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية وزيادة الاعتماد على التمويل العام للصحة، وتقوية نظم قيادة وإدارة النظم الصحية، وتعزيز الإنتاج وضمان جودة وسلامة المنتجات الصحية.​