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وزير الصحة: حوار مجتمعي بشأن الاستراتيجية الوطنية للسكان حتى نهاية العام

01:23 م الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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كتب - أحمد جمعة:
قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن الحوار المجتمعي بشأن الإستراتيجية الوطنية للسكان يمتد من الآن وحتى نهاية العام الحالي.

أضاف خلال جلسة مناقشة الاستراتيجية الوطنية للسكان، على هامش فعاليات المؤتمر الدولي للصحة والسكان والتنمية، الأربعاء، أنه من المقرر إطلاق تلك الاستراتيجية بداية من العام المقبل، موضحا أن كل القطاعات الصحية والنقابات المهنية شريكة في الحوار المجتمعي بتلك الإستراتيجية.

وتابع: "لدينا خطط بالفعل ولم نبدأ من العدم، بل نبني على ما تم من إجراءات، ونضع سياسات واضحة لأهداف بعيدة المدى".

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن مصر بدأت العمل على البرنامج السكاني عام 1962، لكنها كانت تتوقف عند تغير مسؤول أو وزارة.


وشدد وزير الصحة على التوافق على تلك الاستراتيجية من كافة الجهات قبل تطبيقها، بحيث لا يتوقف عملها عند تغيير مسؤول.

وتابع: "وزارة الصحة والسكان ليست وزارة للمرضى، بل للأصحاء".

سوق مصراوى

الاستراتيجية الوطنية للسكان وزير الصحة خالد عبدالغفار

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