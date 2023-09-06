أسعار العقارات ترتفع 120%

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- نادر نبيل:

قال المهندس طارق شكري رئيس غرفة الاستثمار العقاري، إن الغرفة تمكنت من تلبية بعض طلبات المطورين بنسبة وصلت لأكثر من 80%، إلا أنه من الصعب تلبية كل المطالب في ظل ضخامة الأزمة الحالية.

وأضاف شكري، خلال كلمته في مؤتمر ثينك كوميرشال، تحت عنوان مستقبل قطاع التطوير العقاري، أن أسعار العقارات ارتفعت بنسبة تتراوح بين 100 و120% خلال الفترة الماضية، وهو جزء من الأزمة العامة.

وأوضح أن أبرز المطالب التي تمكنت الغرفة من تلبيتها لصالح المطورين هي زيادة النسبة البنائية بالمشروعات بنحو 10%، سواء عبر زيادة المساحات الأفقية أو استخدام التسهيل عبر تنفيذ روف على كل مبنى وفقا لمعامل الحجوم، وهو أمر جيد للغاية.

وأوضح: تم إتاحة 20% من مساحة المشروع للمطور يستطيع أن يحتفظ بها كأرض فضاء ويعوض بها الأرباح في حال حدوث أي خسائر نظرًا للتغيرات العالمية المتسارعة.

وانطلقت فعاليات الجلسة الأولى من مؤتمر ثينك كوميرشال، اليوم الأربعاء، تحت عنوان مستقبل قطاع التطوير العقاري.

​