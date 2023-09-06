قبل cop28.. سويلم: نواصل العمل مع الإمارات للاستمرار في وضع المياه بقلب العمل المناخي العالمي

كتب- أحمد السعداوي:

وصل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بسلامة الله، إلى أرض الوطن بعد مشاركته في "قمة المناخ الإفريقية" المنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبي ضمن وفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وكان سويلم ترأس جلسة العمل المنعقدة تحت عنوان "تسريع استثمارات المياه القادرة على الصمود في وجه تغير المناخ في إفريقيا"؛ والتي تهدف إلى مناقشة إجراءات توفير الاستثمارات المطلوبة لقطاع المياه للتعامل مع تغير المناخ وزيادة قدرة المجتمعات على التكيف مع تغير المناخ .

والتقى سويلم أليس واهومي وزيرة المياه والصرف الصحي الكينية؛ حيث تم مناقشة سُبل تعزيز التعاون بين البلدَين في مجال الموارد المائية والري .

والتقى وزير الموارد المائية والري الدكتورة مريم المهيري، وزيرة البيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة؛ لبحث تعزيز التعاون بين البلدَين والتنسيق بشأن فعاليات مؤتمر المناخ المقبلCOP28 .

واستعرض سويلم ما تحقق خلال مؤتمر المناخ السابق COP27 حيث نجحت مصر في وضع المياه في قلب العمل المناخي العالمي من خلال تنظيم رئاسة المؤتمر لاجتماع مائدة مستديرة رفيع المستوى حول الأمن المائي، وعقد يوم للمياه، وتنظيم جناح للمياه بالشراكة مع الدول والمنظمات الشريكة الدولية، هذه الإجراءات التي توجت بتأكيد ترابط المياه والمناخ لأول مرة على الإطلاق في مؤتمرات المناخ، علاوة على ذلك توصلت الدول إلى قرار تاريخي بإنشاء وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار؛ خصوصًا للدول الأكثر عرضة لأزمة المناخ .

وأشار وزير الري إلى الإنجازات الكبيرة التي تحققت خلال العامين الماضيين، ومساهمات أسبوع القاهرة للمياه على أجندة المياه العالمية، حيث عُقد الأسبوع الخامس كحدث تحضيري لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين COP27، وسيعُقد الأسبوع السادس كحدث تحضيري لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين COP28.

وأكد سويلم أن مصر بصفتها الرئيس الحالي لمؤتمر المناخ ستواصل العمل مع دولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها رئيس مؤتمر المناخ االمقبل على مواصلة السعي لوضع المياه في قلب العمل المناخي العالمي، مع أهمية البناء على ما تحقق في COP27 واستمرار الدفع بملف المياه على رأس أجندة المناخ العالمية عبر فعاليات COP28 لتحقيق المزيد من انخراط المعنيين بالمياه بشكل أكبر في متابعة إجراءات تنفيذ "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" وتقديم مقترحات للإسراع من تنفيذها .