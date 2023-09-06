إعلان

BBC

مدبولي يعود من نيروبي ويترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي

11:24 ص الأربعاء 06 سبتمبر 2023

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد سامي:

عاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، إلى مطار القاهرة الدولي، من العاصمة الكينية "نيروبي"، عقب مشاركته في اجتماعات قمة أفريقيا للمناخ التي عقدت تحت عنوان "تحفيز النمو الأخضر وحلول تمويل المناخ لأفريقيا والعالم".

وخلال مشاركته، ألقى رئيس الوزراء كلمتين بجلسة "أجندة المناخ الدولي"، وجلسة "الهيكل العالمي الجديد لتمويل المناخ".

وعلى هامش المشاركة، التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس جمهورية كينيا، والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. كما استقبل "مدبولي" مبعوث الرئيس السيريلانكي والوفد المرافق له، وتفقد كذلك المستشفى المصري القبطي في العاصمة الكينية.

ومن المقرر أن يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.​

سوق مصراوى

مصطفى مدبولي نيروبي اجتماع الحكومة الأسبوعي قمة أفريقيا للمناخ

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
قبل cop28.. سويلم: نواصل العمل مع الإمارات للاستمرار في وضع المياه بقلب العمل المناخي العالمي
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market