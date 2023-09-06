مدبولي يعود من نيروبي ويترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي
كتب- محمد سامي:
عاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، إلى مطار القاهرة الدولي، من العاصمة الكينية "نيروبي"، عقب مشاركته في اجتماعات قمة أفريقيا للمناخ التي عقدت تحت عنوان "تحفيز النمو الأخضر وحلول تمويل المناخ لأفريقيا والعالم".
وخلال مشاركته، ألقى رئيس الوزراء كلمتين بجلسة "أجندة المناخ الدولي"، وجلسة "الهيكل العالمي الجديد لتمويل المناخ".
وعلى هامش المشاركة، التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس جمهورية كينيا، والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. كما استقبل "مدبولي" مبعوث الرئيس السيريلانكي والوفد المرافق له، وتفقد كذلك المستشفى المصري القبطي في العاصمة الكينية.
ومن المقرر أن يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
سوق مصراوى
-
لمواجهة الطقس الحار.. أقوى مروحة لصيف 2023 بأسعار تبدأ من 299 جنيهاتفاصيل
-
تبدأ من 115 جنيها.. أسعار زجاجات المياه واللانش بوكس في الأسواقتفاصيل
-
بقسط يبدأ من 67 جنيها.. أفضل تلفزيون LED HD بإمكانيات حديثةتفاصيل
-
عروض رجوع المدارس.. خصومات تصل لـ40% على الأدوات المكتبيةتفاصيل
-
أهم فوائد الشيكولاتة وأفضل أنواعها تبدأ من 35 جنيهاتفاصيل
-
قبل الدراسة.. أحدث موضة لأحذية الأطفال بخصم 20%تفاصيل
فيديو قد يعجبك: