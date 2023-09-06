"بدل الوقفة في الطابور".. تعرف على كيفية إنهاء إجراءات السفر عبر الموبايل

كتب - محمد عبيد:

بدأت شركات الطيران، تطبيق نظام جديد للمسافرين يوفر الوقت بدلا من الانتظار في طابور إنهاء الإجراءات الذي عادة ما يستغرق ما بين 15 دقيقة إلى 45 دقيقة داخل الصالات.

يأتي ذلك عن طريق خدمة إنهاء إجراءات السفر من خلال موقع أو تطبيق الموبايل الخاصة بكل شركة، وهي الخدمة التي تمنح الركاب (حائزي التذاكر المؤكدة) إمكانية إنهاء إجراءات السفر قبل الوصول إلى المطار والتي من شأنها تسهيل إجراءات المطار وجعلها سريعة.

ويرصد "مصراوي" خطوات استخدام الخدمة من الهاتف خلال التوجه إلى المطار.

ويجب على الراكب اتباع بعض التعليمات لاستخدام هذه الخدمة، على سبيل المثال الدخول لموقع شركة الطيران من خلال الموبايل واختار خدمة إنهاء إجراءات السفر (Check-in) وسوف تستلم بطاقة الصعود على الموبايل بعد الانتهاء من الخطوات.

تتوفر خدمة إنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت قبل 24 ساعة من موعد الإقلاع المحدد وتنتهي في غضون 90 دقيقة قبل موعد المغادرة المحدد بالنسبة لكل المسافرين حاملي التذاكر الإلكترونية.

ويمكن التوجه مباشرة لبوابات الصعود إلى الطائرة في حالة حمل الأمتعة اليدوية فقط، أما الركاب حاملي الأمتعة والحقائب، يجب عليهم التوجه إلى كاونتر شركة الطيران وتسليم الأمتعة قبل ساعة على الأقل من وقت المغادرة.

كما يُرجى التأكد من وصولك إلى بوابة الصعود قبل 45 دقيقة من موعد إقلاع الرحلة ليتم الانتهاء من الإجراءات الأمنية.

وفي حالة استخدام استراحة الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، تقدم بطاقة الصعود المطبوعة أو على شاشة الموبايل لموظف الاستقبال.

ويجب تقديم بطاقة الصعود مع بطاقة شخصية بها صورة فوتوغرافية كإثبات شخصي للجهات الأمنية ولموظفي خدمات العملاء بالمطار.

كيفية استخدام التطبيق

الخطوة الأولى:

ادخل الاسم ونقطة بداية الرحلة وبيان التعريف الشخصي (وهو إما رقم الحجز أو رقم التذكرة الالكترونية أو رقم بطاقة المسافر الدائم المسجلة بالحجز).

الخطوة الثانية :

يمكنك اختيار الركاب المطلوب إنهاء الإجراءات لهم والمسجلين على الحجز الخاص بك ، كما يمكنك اختيار مقعدك المفضل من خارطة المقاعد.

الخطوة الثالثة:

اتبع التعليمات على الشاشة لاختيار مقعدك واستكمال الخطوات .

الخطوة الرابعة:

إدخال بيانات البريد الإلكتروني أو رقم هاتفك المحمول لاستكمال العملية واستلام بطاقة الصعود على الطائرة الإلكترونية .

أجهزة الوصول الى الخدمة :

يمكن الوصول إلى خدمة انهاء اجراءات السفر من خلال اغلب اجهزة الهواتف المحمولة والتي تدعم خدمة الموبايل انترنت ، بالاضافة الى ذلك ولاستلام بطاقة الصعود على الهاتف المحمول يجب أن يدعم هاتفك خدمة البريد الإلكتروني والـSMS و الـ MMS وهذه الامكانية يتم توفيرها من خلال مزود الخدمة الخاص بك .