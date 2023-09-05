الحوار الوطني.. المصريين الأحرار يقترح تقليص البعثات الدبلوماسية

كتب- إسلام لطفي:

شارك حزب المصريين الأحرار، في جلسات الحوار الوطني للأسبوع السادس، حيث حضر جلسة الدين العام وعجز الموازنة محمد بدرة الخبير الاقتصادى.

وقال ممثل المصريين الأحرار في الحوار الوطني، إن مقترحات معالجة عجز الموازنة العامة تنقسم إلى جزئين: الجزء الأول زيادة موارد الموازنة العامة وتتلخص في خمسة نقاط، والثانية معالجة عجز الموازنة العامة، وبناءا عليه لزيادة الموازنة يجب علي وزارة المالية بذل الجهود الحثيثة في أدراج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الضريبية.

وأضاف أن أولويات الوزارة في الوقت الحالي اعتبار التهرب من الإدراج في المنظومة الضريبية كأنها جريمة مخلة بالشرف، ويجب توظيف كافة طاقات مصلحة الضرائب في إدراج جميع الأنشطة الخارجة عن المنظومة الضريبية.

وبشأن مقترحات تخفيض أعباء الموازنة العامة، طالب ممثل المصريين الأحرار بضرورة إعادة النظر في البعثات الدبلوماسية والقنصلية والسفارات لجمهورية مصر العربية خارج مصر.