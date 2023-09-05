للمصريين والأجانب.. زيادة أسعار تذاكر برج القاهرة (قائمة)

كتب- مصراوي:

أعلنت شركة وادي دجلة، التي تُدير برج القاهرة، زيادة أسعار التذاكر الخاصة بالبرج بمقدار 10 جنيهات، لتصبح قيمة تذكرة الفرد للمصريين 70 جنيها بدلا من 60 جنيها، بداية من سبتمبر الجاري.

ونص القرار، على أن تصبح تذكرة الأعياد الرسمية والعطلات للمصريين 100 جنيه للمصريين، و250 جنيها للجنسيات الأخرى و250 جنيها تذكرة الزيارات الفردية.

وكشفت إدارة البرج عن أسعار تذاكر المنظار المحمول وهي 50 جنيها مصريا، و10 جنيهات لتذكرة التليسكوب، و300 جنيه رسوم للكاميرا الخفية.