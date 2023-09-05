تجربة الأهلي.. "المصريين الأحرار" يكشف حقيقة دعوته لبيع الأندية الشعبية

كتب- إسلام لطفي:

نفى حزب "المصريين الأحرار" برئاسة الدكتور عصام خليل، الأنباء التي ترددت عن دعوة ممثل الحزب خلال جلسة الحوار الوطني اليوم لبيع الأندية الشعبية الكبرى.

وقال الحزب فى بيان صحفي، إن ممثل الحزب أوصى خلال جلسة الحوار الوطني بأهمية تأسيس وإنشاء شركات مساهمة للأندية الرياضية الشعبية على غرار النادى الأهلي وغزل المحلة وذلك أمر قانوني وفق اللوائح، بما يهدف تعزيز الاستثمار لتلك الأندية ويؤدي لتوفير دخلاً دائما للأندية والتخفيف عن ميزانية الدولة فكرة الدعم المستمر وتوجيه الدعم إلى مراكز الشباب.

وأكد حزي المصريين الأحرار، رفضه شكلا وموضوعا بيع الأندية الشعبية.