تحذير من سرقة بيانات ورصيد.. بيان "حماية المستهلك" بشأن صفحة تنتحل صفة شركة مبيعات

كتب- أحمد السعداوي:

حذَّرَ جهازُ حماية المستهلك من وجود صفحة إلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي تدَّعي أنها تابعةٌ لشركة متخصصة في البيع عبرَ المنصات الإلكترونية (التسوق الإلكتروني) .

وقال الجهاز، في بيان له اليوم الثلاثاء، إن هذه الصفحة تقوم بالإعلان عن حملة دعائية تحت عنوان (العودة للمدارس) منتحلة في ذلك (اسم- شعار- التصميمات) الخاصة بالشركة؛ لإيهام جمهور المستهلكين بأنه الموقع الرسمي للشركة المنتحلة صفتها.

ونوه الجهاز بأن الصفحة الوهمية تقوم بذلك لجذب المستهلكين للاشتراك في الحملة من خلال الإجابة عن عدد من الأسئلة تم تحديدها سلفًا، وبعد الإجابة عن الأسئلة من المستهلك يتم الفوز بقسيمة شراء بمبلغ (8000 جنيه)، وللحصول على المبلغ يُشترط إدخال بيانات المشترك من (اسم- دولة- رقم الهاتف)، وبإدخال هذه البيانات يتم إدخاله إلى موقع للألعاب، وللاشتراك يتم خصم مبالغ مالية من المشتركين.

وذكر "حماية المستهلك" أنه بالدخول إلى هذه الروابط يتم اختراق الهاتف والحصول على بيانات المٌستخدم وخصم مبالغ مالية من البطاقات الائتمانية؛ لاستخدامها بشكل مخالف للقانون.

وتابع الجهاز، عبر البيان: ونوضح أنه بمتابعة ورصد التعليقات على الصفحة المُزيفة؛ تبين أنها غير تابعة للكيان القانوني المنتحلة صفته؛ ولكنها في الوقت نفسه تخترق حسابات المتابعين الشخصية وسرقة بياناتهم والرصيد الخاص بهم.

وتلقى الجهاز، حسب البيان، بلاغًا من الشركة المالكة للعلامة التجارية أكدت فيه أنها متضررة من وجود صفحة وهمية على "السوشيال ميديا"، وتدعي تبعيتها للشركة؛ وهو على خلاف الحقيقة .

ويُناشد جهاز حماية المستهلك المستهلكين ضرورة عدم الإفصاح عن بياناتهم الشخصية أو التعامل مع أية صفحة إلا بعد التأكد من أنها الصفحة الرسمية التابعة لأحد الكيانات التجارية الشرعية، وأيضًا عدم الاشتراك في أي من المسابقات إلا بعد التأكد من أنها تحمل رقم إخطار من جهاز حماية المستهلك وتصريحًا من الجهات المختصة الأخرى .