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بث مباشر.. مناقشات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني

02:30 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2023

الحوار الوطني

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كتب- إسلام لطفي:

انطلقت جلسات المحور الاقتصادي للأسبوع السادس من جلسات الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، حيث تناقش "مصادر ارتفاع الأسعار و سبب مواجهتها لتقليل العبء على المواطن" ضمن لجنة التضخم وغلاء الأسعار.

ويناقش الحوار الوطني أيضًا جلسة "بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي" ضمن لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي.

وتوافد حضور جلسات المحور الاقتصادي للأسبوع السادس من جلسات الحوار الوطني، اليوم ٥ سبتمبر بأرض المعارض بمدينة نصر.

ويمكن مشاهدة جلسات الحوار الوطني عبر البث المباشر، الذي توفره الصفحة الرسمية للحوار على فيسبوك.

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