السيسي يوجه بتوفير مخصصات مالية لدعم تنظيم الأسرة

كتب- محمد نصار:

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بتوفير مخصصات مالية لدعم تنظيم الأسرة.

وقال الرئيس السيسي، خلال المؤتمر العالمي الأول للصحة والسكان والتنمية بالعاصمة الإدارية، اليوم الثلاثاء: ساهم يا دكتور معيط بمبلغ كويس لدعم تنظيم الأسرة هتوفر قصاده كتير.

وأضاف الرئيس السيسي: لازم نحط احتياطات على جنب لمواجهة أي مشكلات قد تجابه منظومات العمل في الدولة.

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