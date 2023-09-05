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السيسي يوجه بتوفير مخصصات مالية لدعم تنظيم الأسرة

02:28 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2023

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد نصار:

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بتوفير مخصصات مالية لدعم تنظيم الأسرة.

وقال الرئيس السيسي، خلال المؤتمر العالمي الأول للصحة والسكان والتنمية بالعاصمة الإدارية، اليوم الثلاثاء: ساهم يا دكتور معيط بمبلغ كويس لدعم تنظيم الأسرة هتوفر قصاده كتير.

وأضاف الرئيس السيسي: لازم نحط احتياطات على جنب لمواجهة أي مشكلات قد تجابه منظومات العمل في الدولة.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي مخصصات مالية دعم تنظيم الأسرة محمد معيط المؤتمر العالمي الأول للصحة والسكان

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