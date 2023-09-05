السيسي يوجه بتوفير مخصصات مالية لدعم تنظيم الأسرة
كتب- محمد نصار:
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بتوفير مخصصات مالية لدعم تنظيم الأسرة.
وقال الرئيس السيسي، خلال المؤتمر العالمي الأول للصحة والسكان والتنمية بالعاصمة الإدارية، اليوم الثلاثاء: ساهم يا دكتور معيط بمبلغ كويس لدعم تنظيم الأسرة هتوفر قصاده كتير.
وأضاف الرئيس السيسي: لازم نحط احتياطات على جنب لمواجهة أي مشكلات قد تجابه منظومات العمل في الدولة.
اقرأ أيضا:
السيسي: الناس خرجت في 2011 لإحساسها بعدم قدرة الدولة على تلبية مطالبها
اقرأ أيضا:
ظهرت الآن.. رابط الحصول على نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2023
سوق مصراوى
-
لمواجهة الطقس الحار.. أقوى مروحة لصيف 2023 بأسعار تبدأ من 299 جنيهاتفاصيل
-
بقسط يبدأ من 67 جنيها.. أفضل تلفزيون LED HD بإمكانيات حديثةتفاصيل
-
عروض رجوع المدارس.. خصومات تصل لـ40% على الأدوات المكتبيةتفاصيل
-
أهم فوائد الشيكولاتة وأفضل أنواعها تبدأ من 35 جنيهاتفاصيل
-
قبل الدراسة.. أحدث موضة لأحذية الأطفال بخصم 20%تفاصيل
-
أفضل مشروبات لحرق الدهون والتخسيس بأسعار تبدأ من 25 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: