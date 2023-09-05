قرار جمهوري بتخصيص أرض بالمنيا لاستخدامها في إقامة غابات شجرية

القاهرة- أ ش أ:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم ٣٧٢ لسنة ٢٠٢٣ بتخصيص مساحة ۷۷۱,۰۳ فدان تقريبًا تعادل ۳۲۳۸۹۹٤م من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية المطاهرة بمحافظة المنيا ، لصالح المحافظة لاستخدامها في إقامة غابات شجرية .

وتتولى محافظة المنيا إدارة واستغلال الغابات الشجرية بالتنسيق مع وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والإسكان والمرافق المجتمعات العمرانية .

نشر القرار في الجريدة الرسمية.​