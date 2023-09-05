قرار جمهوري بتخصيص أرض بالمنيا لاستخدامها في إقامة غابات شجرية
القاهرة- أ ش أ:
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم ٣٧٢ لسنة ٢٠٢٣ بتخصيص مساحة ۷۷۱,۰۳ فدان تقريبًا تعادل ۳۲۳۸۹۹٤م من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية المطاهرة بمحافظة المنيا ، لصالح المحافظة لاستخدامها في إقامة غابات شجرية .
وتتولى محافظة المنيا إدارة واستغلال الغابات الشجرية بالتنسيق مع وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والإسكان والمرافق المجتمعات العمرانية .
نشر القرار في الجريدة الرسمية.
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