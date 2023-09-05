إنفوجراف وفيديو| "الزراعة في كل مصر- 109".. أنشطة المديريات والطب البيطري خلال أسبوع

كتب- أحمد السعداوي:

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، اليوم الثلاثاء، العدد رقم ١٠٩ من إصدار "الزراعة في كل مصر" بالإنفوجراف والفيديو.

ويوضح العدد الجديد الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ٢٩ أغسطس حتى ٤ سبتمبر الجاري.

ونظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، قوافل بيطرية علاجية وإرشادية مجانية بقرية تفتيش وردان، لدعم المربيين، وتم تنفيذ عدد من الندوات الإرشادية للتوعية بأهمية تحصين الماشية، وكثفت المديرية الحملات الرقابية على الأسواق؛ حيث تم ضبط ٣٣ طن مصنعات لحوم وهياكل دواجن ومقطعات لحوم وكبدة ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحصين ١١١ ألفًا و٣٣١ رأس ماشية ضد حمى وادي المتصدع والحمى القلاعية.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية اجتماعًا مع مديري الإدارات الداخلية لمتابعة سير العمل وتنفيذ التكليفات، وتم عقد اجتماع مع الحملة القومية لمحصول الذرة بالمحافظة، لبحث مستجدات العمل لمحصول الذرة والتنسيق مع إدارة التجارب لإجراء تجارب الحصاد لمحصول الذرة حسب المواعيد المتفق عليها، وتم تكثيف الحملات الرقابية على محلات الاتجار في المبيدات؛ حيث تم تحرير عدد من المحاضر للمحلات المخالفة.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية اجتماعًا مع مديري الإدارات ورؤساء مجالس الجمعيات المشتركة على مستوى المحافظة، لمناقشة الاستعداد لتطبيق الدورة الزراعية لمحصول القمح للموسم المقبل، وتم إزالة 19 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية، وعقد 3 ندوات عن الإرشاد المائي ونظم الري الحديث.

ونظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، قافلة بيطرية مجانية بقرية دقلت مركز كفر الشيخ وتم تقديم الخدمات المجانية المختلفة من رعاية وتناسليات ورش وتجريع لأكثر من ٤٠٠ رأس ماشية متنوعة وكذلك لأكثر من ٥٠٠ طائر.

ونظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الدقهلية، قوافل بيطرية مجانية بقرية ظفر بمدينة تمي الأمديد، والثانية بمركز ومدينة الدقهلية، لدعم المربين، وتم عقد عدد من الندوات الإرشادية.

وشنت المديرية حملات مكثفة على أسواق اللحوم، وتم ضبط ١٩٢ كجم لحومًا؛ قطع لحم مفروم ولحم دجاج شاورما ومصنعات لحوم ودجاج غير صالح للاستهلاك الآدمي.

وأطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، قافلة بيطرية توعوية وقائية شاملة بالمجان بقرية قرموط صهبرة مركز ديرب نجم، بالاشتراك مع جامعة الزقازيق وبالتعاون مع القطاع الخدمي بالمحافظة، لدعم المربين، وتم تشكيل لجنة من أطباء إدارة المجازر والتفتيش بالمديرية ووزارة التنمية المحلية، للمرور على مجازر: الزقازيق، ديرب نجم، أبوكبير، وفاقوس، لتسهيل المعوقات وإعداد تقرير لاستكمال أعمال رفع الكفاءة والتطوير .

واستقبلت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة فريق عمل منظمة "الفاو " لاختيار القرى المستهدف تنفيذ مشروع تطوير الزراعة الذكية مناخيًّا والتنوع البيولوجي الزراعي لدعم القدرة التكيفية للمجتمعات الريفية الأكثر تأثرًا بالمتغيرات المناخية في الأرض القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر، والممول من الحكومة الكندية والمنفذ بواسطة منظمة الأغذية والزراعة- الفاو في مصر.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية المرور على الحقول الإرشادية لمحصول الأرز صنف سخا ٣٠٠ بمنطقة النهضة بالعامرية- قرية العلا الشرقية، وتم عقد اجتماع لمناقشة مشكلات تقنين أراضي الحزام الأخضر بالإسكندرية، وطرح حلول جذرية لها بحضور ممثلين عن المزارعين وممثلي الجهات المعنية.

ونظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة مطروح، قافلة بيطرية مجانية بالتنسيق مع كلية الطب البيطري بجامعة مطروح، كما تم الانتهاء من تحصين 71 ألفًا و195 رأس ماشية ضد مرضَي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، متابعة حصاد محصول الأرز، كما تم عقد يوم حقل للمحصول، ضمن برنامج ترشيد المياه لمحصول الأرز، كما تم عقد يوم حقل بمنطقة الاستصلاح لمحصول السمسم المحمل علي القطن ضمن فعاليات برنامج التعاون المشترك بين مجلس القطن والألياف والمحاصيل الزيتية ومعهد بحوث المحاصيل الحقلية، كما تم متابعة عمليات صرف الأسمدة، ومتابعة المحاصيل الصيفية.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، اجتماعاً مع الإدارات الزراعية، لمتابعة استعدادات حصاد الزراعات الصيفية والاستعداد للموسم الشتوي؛ خصوصًا محصول القمح، كما تم المرور على زراعات الأرز.

ونظمت مديرية الطب البيطري، قافلة بيطرية مجانية بالتعاون مع معهد بحوث التناسليات، بعزبة النظارة بمركز الزرقا، لدعم المربين، وتم عقد ندوات إرشادية للمربين على هامش أعمال القافلة.

وعقدت مديرية الزراعة بجنوب سيناء اجتماعًا مع العاملين، لمتابعة سير العمل وتنفيذ التكليفات، وتم تكريم بعض العاملين بالمديرية، وتم البدء في صرف الأسمدة المدعمة على المزارعين، وتم إطلاق القوافل الزراعية التنموية لمتابعة الأعمال والأنشطة الزراعية لدى المزارعين في وادي الطور ورأس سدر ونويبع، وتم المرور على عدد من المزارعين ومتابعة الأنشطة والزراعات المختلفة.

وشنت مديرية الطب البيطري بمحافظة بني سويف، حملات على المعارض وشوادر بيع اللحوم ومحلات الجزارة، والأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ، لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة، وأسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية، و5 محاضر عدم صلاحية للمنتجات المضبوطة.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط المرور لمتابعة المحاصيل الصيفة، حيث تم المرور على زراعات الذرة الشامية بمركز منفلوط، وتم إرشاد المزارعين بضرورة اتباع التوصيات الزراعية الخاصة والمناسبة للمحصول وتطبيق التوصيات الفنية الواردة من الوزارة.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة سوهاج ندوات توعوية حقلية بمراكز أخميم والمراغة حول أهمية الزراعة التعاقدية، حيث تم مناقشة دور الزراعة التعاقدية لتحقيق التنمية المستدامة في النهوض بالمجتمع الريفي وزيادة الدخل للمزارعين وتم خلال الندوة إبراز أهم المحاصيل التعاقدية خصوصًا المحاصيل الزيتية: فول الصويا، دوار الشمس والكتان.

وأعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر، الانتهاء من تحصين 39 ألفًا و520 رأس ماشية ضد مرضَي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع؛ حيث تمت عملية التحصين باتباع كل الإجراءات الوقائية والاحترازية بكل قرى ونجوع ومدن المحافظة.