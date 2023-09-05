وزير العمل يشهد نجاح مفاوضة جماعية تُحقق مُكتسبات لـ"طرفي العملية الإنتاجية" بـ"إفكو مصر"

كتب- محمد أبو بكر:

قال حسن شحاتة، وزير العمل، إن تعزيز علاقات العمل بين طرفَي العملية الإنتاجية هدف من أهداف ومهام "الوزارة"، وامتثال عملي لمعايير العمل الدولية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة "الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال".

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير، اليوم الثلاثاء، مع ممثلين عن إدارة شركة "إفكو مصر" الرائدة في إنتاج وتكرير زيت الطعام والسمن الطبيعي والصابون على مستوى الشرق الأوسط والقارة الأوروبية والإفريقية، والتي يُمثلها عمرو مخلوف العضو المُنتدب، وتبلغ قيمة استثماراتها في مصر 1.6 مليار جنيه مصري، بما يُسهم في النهوض بالاقتصاد المصري، والنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية برئاسة النائب خالد عيش، عضو مجلس الشيوخ، واللجنة النقابية بالشركة برئاسة محمد عبد الناصر حسن، لتوقيع "اتفاقية عمل" في إطار "مفاوضة جماعية ناجحة"، أسفرت عن المزيد من المكتسبات لأكثر من 650 عاملاً، والذين تعهدوا بالمزيد من العمل والإنتاج.

وتضمنت الاتفاقية بنودًا يلتزم بها كل الأطراف لتحسين شروط العمل، والحفاظ على الحُقوق المُكتسبة للعاملين بالشركة، وتنمية مهاراتهم، بما يساعد على استقرار علاقات العمل، وزيادة الإنتاج.

وأكد وزير العمل أهمية دور العمال في التنمية وزيادة الإنتاج، داعياً الإدارة إلى إشراكهم في صناعة القرار داخل الشركة؛ لجعلهم شركاء في كل مراحل العملية الإنتاجية، ودعا العمال إلى الحفاظ على منشآتهم، والعمل الجاد، وتنمية مهاراتهم بهدف الاستقرار وزيادة الإنتاج الذي يعود بالنفع على صاحب العمل والعامل.

وحضر فعاليات التوقيع من الوزارة: إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة، وخالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، وياسر الشربيني مدير عام الإدارة العامة لفض منازعات العمل الجماعية، وحاتم جاد الرب مدير مديرية العمل بالسويس. ومن النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية: خالد عيش رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، ومحمد عيسى المستشار القانوني والعمالي للنقابة. ومن الشركة: عمرو مخلوف العضو المنتدب للشركة، وإبراهيم عزاز وهشام النشوقاتي، مستشاران قانونيان بالشركة، وعن اللجنة النقابية: محمد عبد الناصر رئيس اللجنة، وحسني محمد أمين الصندوق، وطارق محمد مصطفى نائب رئيس اللجنة، وأحمد عمارة نائب مساعد، وحسن محمد أحمد، وحسين أحمد؛ أعضاء باللجنة النقابية.

بدأ نشاط شركة إفكو مصر (IFFCO) في مصر عام 1999، وهي من إحدى الشركات التابعة لشركة إفكو الإماراتية، الرائدة في إنتاج وتكرير زيت الطعام والسمن الطبيعي والصابون على مستوى الشرق الأوسط والقارة الأوروبية والإفريقية، ومنتجاتها المسجلة محليًّا ودوليًّا "سمن وزبدة فيرن وزيت صني وزيت نور وسمن أميرة... إلخ" لا غنى عنها، وغيرها من المنتجات الغذائية؛ حيث تعمل المجموعة في أكثر من 20 فئة من المنتجات الغذائية، بالإضافة إلى منتجات العناية الشخصية.

جدير بالذكر أن المجموعة تعمل حاليًّا في 49 دولة حول العالم؛ لتنتج أكثر من 80 علامة تجارية وتُصدر منتجاتها إلى دول في 5 من قارات العالم.. وتنتج الشركة 218,000 طن من الزيوت والدهون في العام، وتبلغ قيمة استثماراتها في جمهورية مصر العربية 1.6 مليار جنيه مصري؛ مما يسهم في النهوض بالاقتصاد المصري ككل، ومصنع إفكو مصر يعد من أكبر مصانع الزيوت والدهون في منطقة شمال إفريقيا حيث يقع على مساحة 192 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية بمحافظة السويس، ويُعتبر مركزاً لعمليات الشركة، ويُصدر للعديد من الدول إقليميًّا ودوليًّا، وتبلغ حجم صادراتها نحو 400 مليون جنيه مصري سنويًّا.