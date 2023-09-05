انطلاق سادس جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني

تصوير- محمود بكار:

انطلقت سادس جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني اليوم الثلاثاء، بمركز القاهرة للمؤتمرات في مدينة نصر، وذلك بحضور واسع من الخبراء ومختلف أطياف المجتمع .

وتناقش لجنة التضخم وغلاء الأسعار، على مدار جلستين ، مصادر ارتفاع الأسعار وسبب مواجهتها لتقليل العبء على المواطن.

كما تناقش لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، على مدار جلسة، بدائل خفض الدين العام، وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي.. كما تناقش لجنة الصناعة، على مدار جلسة، أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط، فضلا عن الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة .

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ويخصص لكل محور من محاور الحوار الوطني الثلاثة (السياسي - الاقتصادي - الاجتماعي) يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات. ​