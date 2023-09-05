114 مليون نسمة.. الرئيس: أصعب حاجة تبقى غير قادر على تلبية مطالب أسرتك

كتب- محمد نصار:

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي حجم السكان الذين يعيشون على أرض مصر سواء من المصريين أو الوافدين.

وقال الرئيس السيسي، خلال المؤتمر العالمي الأول للصحة والسكان والتنمية بالعاصمة الإدارية، اليوم الثلاثاء: مصر فيها 105 ملايين مصري و9 ملايين ضيوف عليها، إزاي الدولة قادرة تتعايش مع ده بمواردها اللي مش كبيرة.

وأضاف الرئيس: أصعب حاجة يبقى عندك مطالب لأسرة وأنت غير قادر على تلبية هذه المطالب، وهذا الأمر يعكس إحساس حجم المطلوب والمتاح والفارق بينهما وبالتالي سينعكس على الدولة في كل شيء.

وتابع الرئيس السيسي: لا يمكن تقدر تعمل تعليم كويس أوي في ظل هذا الحجم الضخم من السكان، والفجوة دي ليها تراكمات على مدار 75 سنة وتأثير الفجوة دي نتائجه إيه على جودة المنتج التعليمي والصحي اللي إحنا كدولة عايزين نقدمه لمواطنينا.

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن قضية السكان في مصر والدول المماثلة من أخطر القضايا التي تواجه هذه الدول.