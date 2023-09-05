السيسي: مستعدون لتنظيم مؤتمر الصحة والسكان والتنمية سنويا

كتب- محمد نصار:

عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي عن استعداد مصر لتنظيم المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية بشكل سنوي لما يمثله من أهمية كبيرة.

وقال الرئيس السيسي، خلال المؤتمر العالمي الأول للصحة والسكان والتنمية بالعاصمة الإدارية، اليوم الثلاثاء: مهم أوي ومستعدين ننظم هذا المؤتمر بشكل سنوي لأنه فرصة كبيرة جدا ومنصة مهمة جدا لطرح وتناول هذه القضية الكبرى.

وأضاف الرئيس: حجم عدد سكان العالم وموارده هل ستكون كافية لتلبية هذا الحجم وليس مصر فقط، ممكن يكون اللي بيحدث في مصر شكل آخر لما يحدث في العالم.

وتابع: في القارة الإفريقية سنصل إلى أكثر من 1.6 مليار شخص وموارد القارة لا تستطيع تلبية مطالب هذا العدد من السكان.