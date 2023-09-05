السيسي: وضعنا يتطلب الوصول لـ400 ألف مولود سنويا

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن حالة مصر الحالية تتطلب الوصول إلى 400 ألف مولود جديد سنويا ليس أكثر من ذلك.

وأضاف الرئيس، خلال المؤتمر العالمي الأول للصحة والسكان والتنمية بالعاصمة الإدارية، اليوم الثلاثاء: أنت عايز 400 ألف مولود سنويا، عايز تعوض العجز في ضبط النمو السكاني اللي حصل السنوات اللي فاتت، وتوصل للنمو 400 ألف طفل سنويا لمدة 20 سنة مثلا.

وتابع: الحرية المطلقة في عملية الإنجاب لناس ربما تكون غير مدركة لحجم التحدي، الدولة بتدفع التمن في كل حاجة، ممكن يبقى المواطن عارف أن العدد كبير بس يقول مجتش عليّ أنا لأنه مش شايف تأثير ده على أسرته وعلى الدولة ككل.

عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي عن استعداد مصر لتنظيم المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية بشكل سنوي لما يمثله من أهمية كبيرة.

وقال الرئيس السيسي، خلال المؤتمر العالمي الأول للصحة والسكان والتنمية بالعاصمة الإدارية، اليوم الثلاثاء: مهم أوي ومستعدين ننظم هذا المؤتمر بشكل سنوي لأنه فرصة كبيرة جدا ومنصة مهمة جدا لطرح وتناول هذه القضية الكبرى.

وأضاف الرئيس: حجم عدد سكان العالم وموارده هل ستكون كافية لتلبية هذا الحجم وليس مصر فقط، ممكن يكون اللي بيحدث في مصر شكل آخر لما يحدث في العالم.

وتابع: في القارة الإفريقية سنصل إلى أكثر من 1.6 مليار شخص وموارد القارة لا تستطيع تلبية مطالب هذا العدد من السكان.