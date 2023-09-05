السيسي يوجه بتعزيز دور المجلس القومي للسكان لمواجهة الزيادة السكانية

كتب- محمد نصار:

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز دور المجلس القومي للسكان خلال المرحلة القادمة لمواجهة النمو المتسارع في الزيادة السكانية بمصر.

وقال الرئيس السيسي، خلال افتتاح المؤتمر العالمي الأول للصحة والسكان والتنمية بالعاصمة الإدارية، اليوم الثلاثاء: أتصور المجلس القومي للسكان محتاج ياخد قوة دفع أكبر، ومحتاج أقل ما يمكن أن نعزز دوره خلال المرحلة دي ولفترات طويلة حتى نحقق شكل من أشكال النجاح، وسيترأسه رئيس الوزراء لتفعيل دوره.

وأشار إلى أن الدولة كلها مدعوة "إعلام ومسجد وكنيسة ومنظمات مجتمع مدني وغيرهم" لمواجهة مشكلة من أكبر المشاكل التي تواجه مصر وهي الزيادة السكانية.