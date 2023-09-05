إعلان

BBC

السيسي يوجه بتعزيز دور المجلس القومي للسكان لمواجهة الزيادة السكانية

11:24 ص الثلاثاء 05 سبتمبر 2023

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد نصار:

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز دور المجلس القومي للسكان خلال المرحلة القادمة لمواجهة النمو المتسارع في الزيادة السكانية بمصر.

وقال الرئيس السيسي، خلال افتتاح المؤتمر العالمي الأول للصحة والسكان والتنمية بالعاصمة الإدارية، اليوم الثلاثاء: أتصور المجلس القومي للسكان محتاج ياخد قوة دفع أكبر، ومحتاج أقل ما يمكن أن نعزز دوره خلال المرحلة دي ولفترات طويلة حتى نحقق شكل من أشكال النجاح، وسيترأسه رئيس الوزراء لتفعيل دوره.

وأشار إلى أن الدولة كلها مدعوة "إعلام ومسجد وكنيسة ومنظمات مجتمع مدني وغيرهم" لمواجهة مشكلة من أكبر المشاكل التي تواجه مصر وهي الزيادة السكانية.

سوق مصراوى

الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي عبدالفتاح السيسي الزيادة السكانية

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
انخفاض الأمية.. ماذا قال وزير الصحة عن الزيادة السكانية في حضور الرئيس السيسي؟
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

بث مباشر| الرئيس السيسي يفتتح المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية